Homophobie : le ministère de l'Education nationale lance une campagne de sensibilisation au collège et lycée

Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye lance ce mercredi une nouvelle campagne de prévention et de sensibilisation contre les LGBT+phobies au collège et au lycée. Nommée " Ici on peut être soi ", cette campagne s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

"L’enjeu est grave", affirme le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué. "Les conséquences de l’homophobie et de la transphobie sont connues : insultes, harcèlement, mises à l’écart, échec scolaire, repli sur soi, et parfois comportements suicidaires." L’École de la République doit donc "porter un regard lucide sur ces situations et lutter contre l’isolement des élèves". Le ministère reconnaît qu'il "reste encore du chemin à parcourir pour que tous les élèves se sentent pleinement accueillis dans les établissements scolaires", malgré les actions qui ont pu être menées "depuis 10 ans".

Donner "toute leur place aux élèves LGBT+"

Le message "Ici on peut être soi", mis en exergue de la campagne, doit donner "toute leur place aux élèves LGBT+" au sein de leur environnement scolaire, précise le communiqué. Il est aussi conçu pour rappeler "à l’ensemble de la communauté éducative que l’école est un lieu de sécurité et de bien-être, autant qu’elle est un lieu d’apprentissage".

Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie

Lancée dans tous les collèges et lycées, la campagne doit être "un moment mobilisation, de solidarité, de visibilité et de réflexion autour des questions relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre", espère le ministère. Mais elle est aussi l'aboutissement "des actions menées tout au long de l'année" scolaire. Des supports pédagogiques sont également promis "pour aborder les questions relatives aux discriminations et aux stéréotypes fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre".

Des ressources sont aussi disponibles sur Internet sur le site Éduscol . Le ministre de l'Éducation nationale annonce enfin la création d’un observatoire de lutte contre les LGBTphobies dans chaque académie pour accompagner l'ensemble des actions développées sur le terrain. "Chaque établissement" doit être "un endroit où chacune et chacun puisse se construire sereinement", conclut le ministère qui compte sur cette campagne pour créer "les conditions d’un climat scolaire apaisé et protecteur".