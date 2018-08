La première vague de recherche s'est déroulée dans la foulée des résultats du bac et les premières affectation parcours'sup mais une fois passé ce pic, le marché est resté très actif.

Les logement à proximité des campus sont bien sur partis les premiers, mais l’intérêt à Saint Étienne, c'est que la parc de logement est plutôt important et qu'il y a en plus pas mal de vacance.

On a des secteurs très tendus comme le secteur nord avec la fac de médecine mais également Tréfilerie ou la Métare , mais dans le centre ville, on trouve un nombre important de logements avec une forte progression de la colocation qui est un phénomène relativement nouveau sur Saint-Étienne.Pascal Ridoux, directeur de l agence immobilière Citya Immo installée rue de la république

L'autre solution pour se loger, c'est bien entendu de passer par le CROUS, les œuvres sociales de l’université qui possède un parc de logements dans 4 résidences destinées aux étudiants avec des conditions d'accès privilégiées et là encore avant la rentrée, il reste des places.

Le parc est suffisant pour le secteur de Saint-Étienne puisque on n'est pas sur un secteur très tendu. on a aussi une offre dans la parc privé qui permet de répondre aux besoins. On a encore une vingtaine de place disponibles de la chambre jusqu'au studio T5. Aurélie Brousse chargée de communication au CROUS.