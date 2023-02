"Il est urgent d'attendre" : des parents mobilisés contre la fermeture d'une classe dans une école de Moselle

"Je ne suis pas un chiffre", affiche la pancarte portée par Emma, 4 ans, devant l'école de Condé-Northen, jeudi 9 février. Comme une trentaine d'autres parents et enfants, elle participe à la mobilisation contre la fermeture à venir d'une classe de l'établissement, actée officiellement lors d'un conseil départemental de l'Éducation nationale ce jeudi. La faute à un nombre d'enfants en baisse sur la commune, affirme le rectorat. L'école accueille 77 enfants répartis sur quatre classes, maternelle et élémentaires réunis. Pour la rentrée 2023-2024, 16 élèves de CM2 vont quitter l'école pour entrer au collège. Une perte qui ne sera pas compensée immédiatement.

ⓘ Publicité

Mais les parents mettent en avant la construction d'une cité pavillonnaire sur la commune. "Effectivement, les chiffres ne vont pas dans notre sens", reconnait Alain Denieul, représentant des parents d'élèves de l'école de Condé-Northen. "Mais avec la cité pavillonnaire de 50 maisons en construction, on sait que ça va amener des enfants. Ce chantier a pris deux ans de retard donc on attend qu'il y ait aussi un retard sur la potentielle fermeture de classe pour voir ce que ça va donner. Si on ferme une classe maintenant et que demain on a les maisons, on en fait quoi des enfants ?"

Une trentaine de parents ont symboliquement bloqué l'école de Condé-Northen ce jeudi. © Radio France - Bastien Munch

Avec cette mobilisation, les parents veulent "faire prendre conscience que ces fermetures ont lieu dans tous les villages et montrer qu'on n'est pas seulement des chiffres dans des tableaux Excel", explique-t-il.

La crainte de ne pas pouvoir rouvrir une classe

L'école vient d'ailleurs d'être rénovée pour accueillir de futurs élèves. "On a peur des complications le jour où de nouveaux enfants arriveront depuis la cité pavillonnaire", assure Jean-Emmanuel Roché, un autre représentant des parents d'élèves de l'école de Condé-Northen. "On craint de ne pas pouvoir recréer une classe, de se retrouver à 30-35 par salle, et de perdre en qualité pédagogique. Il est urgent d'attendre pour garder cette qualité. La réouverture d'une classe sera beaucoup plus compliquée, les quotas ne sont pas les mêmes que pour une fermeture."

L'école accueille 77 enfants, mais 16 d'entre eux vont partir au collège. © Radio France - Bastien Munch