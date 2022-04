"Il est urgent de revaloriser le salaire des enseignants" pour la co-secrétaire du SNES-FSU de la Loire

Ils sont près de 870 000 à convaincre. Les enseignants font partie des électeurs à séduire à six jours du premier tour de la présidentielle. La grande majorité des douze candidats à l'Élysée proposent de revaloriser les salaires. Il y a urgence pour Emmanuelle Richard, co-secrétaire du syndicat SNES-FSU dans la Loire "mais pas forcément avec une contrepartie" comme le propose Emmanuel Macron.

L'invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi matin demande une hausse de 5 % du point d'indice et une augmentation de 70 points pour tous les enseignants. "Ce qui me ferait peut être un ratio de 250 euros supplémentaire pour un stagiaire par exemple."

_Certains collègues se posent des questions sur la suite._

Le syndicat n'appelle pas à voter pour un candidat en particulier et se dit attentif aux propositions. "On a tenu l'école à bout de bras pendant deux années de crise où on a bien vu que le rôle des enseignants a été plus que crucial. Donc on a aussi des raisons de se sentir déconsidéré actuellement.

Certains collègues se posent des questions sur la suite mais d'autres sont extrêmement motivés aussi pour trouver des solutions. Et là, à l'aune d'une présidentielle, on peut se dire que l'on peut aussi espérer des changements, une évolution. On est très attentif, par exemple, à l'évolution de la formation des nouveaux enseignants. En fait, on voudrait des fonctionnaires vraiment recrutés, formés. C'est l'avenir du service public d'éducation qui est en jeu."