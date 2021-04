Covid : "Il était temps de fermer les écoles" dit un représentant de l'UNSA à Strasbourg

Le président Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir la fermeture des écoles, collèges et lycées pour trois semaines, avec deux semaines de vacances unifiées et une de travail à distance. Une décision normale mais bien trop tardive estiment les syndicats enseignants

Les écoles, collèges et lycées vont donc fermer partout en France. Ce sera dès ce jeudi soir en Alsace.

Avec une première semaine où les cours se feront en distanciel, avant deux semaines de vacances unifiées pour tout le monde. Les élèves de maternelle et de primaire reviendront en cours le 26 avril. Une semaine plus tard pour les collégiens et lycéens.

Ces annonces ont fait vivement réagir les syndicats enseignants. A commencer par David Grisinelli secrétaire du syndicat des enseignants UNSA dans l'académie de Strasbourg. "Il était temps que l'on prenne cette décision, il y avait urgence. On constate une augmentation depuis plusieurs semaines du nombre de cas dans les écoles, il fallait couper cela" dit-il.

"On est face à un constat d'échec. Les écoles n'étaient au final pas si sûres que cela. Malgré nos alertes depuis le mois de septembre, on avait fait des propositions, notamment des embauches. Et là effectivement vu que le gouvernement n'écoute pas le terrain, on se retrouve à devoir fermer dans l'urgence" dit Valérie Poyet co secrétaire départementale SNUIPP FSU dans le Haut-Rhin.

Des profs mieux préparés au travail à distance... mais pas grâce à l'éducation nationale

"On aurait eu besoin de scénarios, de plan A, B, C d'autant que pour l'Alsace, il nous reste un jour pour s'organiser" poursuit-elle.

"Pour les enseignants tous les projets d'enseignement tombent à l'eau" déplore-t-elle.

Xavier Schneider, président de la FCPE du Bas-Rhin revient quant à lui sur les vacances avancées et les cours à la maison. "D'un point de vue épidémiologique, cela nous convient. La période sans école c'est un bouleversement, mais c'est un moindre mal pour l'évolution de l'épidémie" selon lui. Valérie Poyet est un peu d'un autre avis. "Pour tout le monde, réorganiser toutes les vacances, c'est un sacré casse-tête. On est aussi inquiets pour l'accueil des enfants de soignants" dit la responsable syndicale.

Enfin il y a la question des cours en distanciel. "On va utiliser le système D. Le ministre a rendu 200 millions d'euros au budget l'an dernier, c'est dommage, cela aurait pu servir à acheter du matériel aux enseignants"

"Les profs sont mieux préparés. Les profs ont dû par la force des choses s'organiser, apprendre à utiliser les outils, mais ce n'est sûrement pas l'éducation nationale qui a aidé à tout cela. C'est surtout un investissement des personnels" dit de son côté David Grisinelli.