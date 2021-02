"Il faut continuer à se battre" dit la présidente de l'Université de Limoges aux étudiants inquiets

Récemment élue présidente de l'Université de Limoges, Isabelle Klock-Fontanille a aussitôt du faire face à une première urgence : la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences pour les étudiants. Des jeunes qui reprennent progressivement le chemin des cours, avec une nouvelle étape ce lundi. Désormais, tous niveaux et filières confondus, 20% des effectifs peuvent revenir physiquement en cours, en respectant une jauge de 50% dans les salles de classe ou les amphithéâtres. Le président de la République l'avait présenté comme un retour en cours, au moins un jour par semaine pour chaque étudiant. Dans les faits, c'est un peu plus subtil, comme l'explique Isabelle Klock-Fontanille, qui était notre invitée sur France Bleu Limousin.

A l'université de Limoges, chaque site et chaque composante est libre de s’organiser comme il l’entend pour faire revenir les étudiants. La situation est donc différente d'une filière à l'autre et sur les différents sites, à Limoges, Tulle, Brive, Egletons ou encore Guéret. "Ça peut être 20% des effectifs, ou que du TD, des cours magistraux, ça peut être un jour par semaine..." détaille la présidente de l'Université de Limoges.

Les cours vont toutefois continuer en parallèle, car tout le monde ne sera donc pas en cours physiquement en permanence. En plus, si l'université a l'obligation de mettre en place cette nouvelle organisation, Isabelle Klock-Fontanille précise qu'il n'est pas obligatoire pour les élèves de revenir. "On ne peut pas imposer à un étudiant qui est rentré chez ses parents de revenir, parce que beaucoup ont rendu leur appartement." Des évaluations de substitution ont d'ailleurs été mises en place pour ceux qui ne peuvent pas être présents. Selon elle, il est toutefois trop tôt pour s’exprimer sur la réussite aux partiels du premier semestre, qui pourrait donner une idée de l’impact de la crise sanitaire sur les apprentissages, car tous les jurys ne se sont pas encore réunis pour délibérer sur les résultats.

Difficultés scolaires et détresse psychologique

La présidente de l’Université de Limoges se dit bien consciente des difficultés et de la détresse des étudiants, à qui elle adresse chaque semaine un SMS. Au-delà des difficultés scolaires et le mal-être "on entend aussi l’inquiétude pour l’avenir". La question qui lui revient le plus c’est "que vaudra notre diplôme ?", surtout dans les filières où il y a un stage obligatoire pour l’obtention du diplôme, mais que les étudiants n’arrivent pas à trouver de stage.

Isabelle Klock-Fontanille se veut pragmatique sur cette question. Elle assure que "tout le monde est dans le même cas et, d’une certaine manière, ce qu’ils perdent en quantité de cours, ils vont le gagner en force intérieure. Il faut qu’ils continuent à se battre et les entreprises comprendront bien qu’ils n’ont pas eu la possibilité de faire cours." Elle évoque aussi le "savoir-être" acquis durant cette période de crise, qui pourrait s'avérer précieux pour la suite de leur vie.

Un accompagnement au quotidien

Par ailleurs, la présidente de l’Université de Limoges met en avant l’aide apportée aux étudiants chaque jour. Cela va de la distribution de colis alimentaires et de kits d’hygiène pour les filles à la réouverture de salles pour que les étudiants puissent à nouveau manger au sein des restaurants universitaires, en respectant deux mètres de distance entre chaque élève. C’est un nouveau pas pour les restos U qui fournissaient déjà depuis quelques semaines des repas à un euros, mais à emporter, et qui pourront désormais assurer des services y compris après le couvre-feu de 18h.

L’aide psychologique continue de se déployer

Sur le plan psychologique, la présidente de l’Université de Limoges reconnaît qu’il faudrait plus que le psychologue et les deux médecins psychiatres affectés au Service de Santé Universitaire pour faire face aux besoins. Elle assure toutefois que l’accompagnement peut se faire aussi via le centre hospitalier spécialisé Esquirol, à Limoges. Elle cite aussi les "chèques psy" promis par le gouvernement. "Ils vont arriver et permettront de consulter gratuitement, trois fois, un psychologue en ville."

Au niveau national 80 recrutements de psychologues sont aussi annoncées, ainsi que 1.600 étudiants tuteurs en cités universitaires et 20.000 dans les établissements. Le détail n’est toutefois pas encore connu pour l’Université de Limoges. Isabelle Klock-Fontanille conclut : "Bien sûr, ce n’est pas suffisant, mais l’avantage de Limoges c’est que c’est une université à taille humaine. Il est peut-être plus facile, ou moins difficile, de rencontrer et d’atteindre nos étudiants."