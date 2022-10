"Il faut des stages pour les troisièmes" : l'appel d'une association des cités dans les Alpes-Maritimes

Période capitale pour les élèves de troisième en ce moment puisqu'ils doivent trouver leur stage en entreprise, obligatoire, et c'est bien souvent une galère mais cette année c'est pire de l'avis de beaucoup. Or ça arrive vite, c'est pour début décembre. Elisabeth Fucks est directrice régionale de l'association "les entreprises pour la cité". Elle lance un appel sur France Bleu Azur

"Nous manquons encore de 70 stages sur le département des Alpes-Maritimes pour aider les élèves de troisième".

En effet depuis la crise covid, les entreprises ont fermé peu à peu leurs portes. Et les stages sont plus difficiles qu'avant à obtenir. Notamment à cause de la mise en place du télétravail.

"Comment accueillir un jeune de troisième lorsqu'on est organisé en trois jours en présentiel et absent deux jours, il faut deux tuteurs"

Pour accueillir un élève de troisième, cliquez-ici .