"Il faut occuper les esprits" : une école d'été à l'université de Poitiers pour les étudiants ukrainiens

Depuis le 16 mai et jusqu'au 26 juin, l'université de Poitiers met en place une école d'été à destination des étudiants réfugiés venus d'Ukraine. Une quinzaine de jeunes suivent ainsi des cours de français, des visites de la ville ou des activités sportives.

"Bonjour, comment vous appelez-vous ?" "Bonjour, je m'appelle Illa." Dans cette petite salle de cours sombre du campus droit de l'université de Poitiers, Illa et Dmitriy arrivent presque à se parler sans regarder leur cahier de français. Les deux étudiants sont arrivés ces dernières semaines depuis Tcherkassy, dans le centre de l'Ukraine, et ils participent à l'école d'été, un dispositif mis en place par l'université de Poitiers pour les étudiants réfugiés ukrainiens. Du 16 mai au 26 juin, ils vont découvrir la ville, faire des activités culturelles et sportives, mais aussi prendre des cours de français.

Dmitriy, Alona et Illa sont arrivés de Tcherkassy et de Tchernivtsi, en Ukraine. © Radio France - Bastien Munch

"En ukrainien, en russe ou en anglais, on n'a pas les mêmes sons que dans la langue française", avoue Dmitriy. "C'est vraiment compliqué de prononcer le 'e', le 'u', et d'autres lettres comme ça." Est-ce vraiment si difficile d'apprendre le français ? "Comme ci, comme ça", répond maladroitement Alona, qui étudiait le droit en Ukraine. Sa famille est restée là-bas, comme celle d'Illa. Après 84 jours de guerre, cette école d'été leur permet au moins de penser à autre chose. "Je dois parler français avec du monde, donc cela me distrait", explique-t-il.

Cette école leur permet de voir qu'il y a un après. - Caroline Bélan-Ménagier, directrice du service universitaire des relations internationales de l'université de Poitiers

De quoi aussi leur donner peut-être envie de rester ici à la rentrée. "Honnêtement, je ne sais même pas quand cette guerre finira", admet Dimitriy. "Donc je ne suis pas sûr de vraiment vouloir retourner en Ukraine." À la rentrée, ils pourront d'ailleurs s'inscrire en licence ou en master à Poitiers, comme tous les autres étudiants étrangers.

Réussir de nouveau à imaginer un avenir "faisable"

Mais l'objectif de cette école d'été va au-delà du seul apprentissage scolaire d'une langue. "On a identifié ce besoin d'occuper les esprits", explique Caroline Bélan-Ménagier, directrice du service universitaire des relations internationales de l'université de Poitiers. "Notamment pour les plus jeunes, mais aussi pour leurs parents. On veut leur permettre de s'engager dans quelque chose de positif, potentiellement de se projeter, pour qu'ils laissent au moins temporairement ce qu'il se passe en Ukraine derrière eux."

"Leurs parents s'inquiètent aussi que les enfants ne fassent plus rien depuis quelques mois", continue-t-elle. "Ils n'ont plus forcément d'avenir en fait, ils ne sont plus en capacité de se projeter sur un avenir faisable. Cette école d'été leur donne des idées et ça leur permet de voir qu'il y a un après." Pour rejoindre cette école éphémère, il faut s'inscrire sur un formulaire en ligne sur le site de l'université de Poitiers.