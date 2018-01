Le Salon de l'Etudiant de Rennes ouvre ses portes ce jeudi au Parc Expo. Jusqu'à samedi, les lycéens et leurs parents vont pouvoir arpenter les allées à la recherche de réponses pour leur orientation.

Rennes, France

Ce jeudi débute le Salon de l'Etudiant au Parc Expo de Rennes. Pendant trois jours, il sera possible d'arpenter les allées de ce salon d'orientation à la recherche d'une formation post Bac.

Cécile Lecomte, vice-présidente de l'Université Rennes 1, en charge de l'orientation et de l'insertion professionnelle, est présente à ce salon pour présenter les filières de la faculté rennaise. "C'est un moment important mais attention l'orientation, c'est un parcours, c'est pourquoi il faut que les jeunes préparent leur venue, préparent leurs questions pour profiter au maximum du salon".

Cécile Lecomte explique que les relations entre les lycées et les universités ont beaucoup changé ces 15 dernières années. "Il y a un vrai accompagnement des futurs étudiants désormais". On peut s'en rendre compte lors des portes ouvertes des établissements (pour l'Université Rennes 1 elles ont lieu le 10 février pour le site de Rennes et le 17 février sur celui de Saint-Brieuc).