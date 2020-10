"Il faut revoir toute la pédagogie" : A Dijon, la galère des grandes écoles face aux mesures anti-Covid

Depuis ce lundi matin, la jauge est réduite de moitié dans l'ensemble des établissements d'études supérieures à Dijon. Les cours sont adaptés en conséquence, quand cela est possible. On en parle avec le directeur de la BSB, la Burgundy school of business.

Depuis quelques heures, les universités, classes préparatoires et autres grandes écoles doivent réduire la jauge d'étudiants présents de moitié dans leurs locaux. Une mesure de lutte contre le coronavirus à laquelle se prépare depuis longtemps l'école de commerce de Dijon, la BSB.

"Cela fait plusieurs mois qu'on est prêts" confirme le directeur de l'établissement, Stéphan Bourcieu. "On avait des scénarios organisés, du full présentiel depuis la rentrée, à moitié depuis ce matin. Normalement, on a de l'ordre de 2.500 étudiants à cette époque de l'année, là toutes nos capacités sont divisées par deux, il y aura de l'ordre de 1.200 étudiants à l'école. La moitié est en salle de classe, l'autre moitié derrière un ordinateur, et puis ils peuvent également suivre des cours de manière décalée. Les cours sont enregistrés et donc peuvent être suivis en replay."

300.000 euros d'investissements

Principale difficulté : réorganiser les cours, adapter l'enseignement à chaque situation : "l faut revoir toute la pédagogie. Ç'a été un travail de romains des professeurs, qui ont travaillé tout l'été à scénariser les enseignements en présentiel, en distanciel ou en hybride, filmés en direct. On a fait de très gros investissements pour cela, 300.000 euros."

Enfin, la difficulté concerne évidemment les principaux concernés, les étudiants eux-mêmes. Leur organisation est chamboulée, souligne Stéphan Bourcieu. "Il y a une moitié cette semaine qui sera en cours, la semaine prochaine ce sera l'autre moitié. C'est la vie en salle de classe qui est différente, la vie en dehors aussi, la vie associative notamment. Pas de weekend d'intégration, pas de gala de parrainage, l'ensemble des manifestations ont été revues, pour limiter de manière drastique les volumes en début d'année. Aujourd'hui, il n'y a plus de manifestation, on respecte les règles qui nous sont imposées. Je dois saluer la responsabilité de la très grande majorité de nos étudiants, qui comprennent parfaitement cette situation même si elle n'est pas facile à vivre."