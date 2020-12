"Il faut rouvrir les facs le plus tôt possible" demande la présidente de l’université Jean Jaurès à Toulouse

Emmanuelle Garnier dirige une des plus grosses universités de France, celle de Jean-Jaurès à Toulouse. Très inquiète pour le bien-être psychologique et social de ses étudiants, elle lance un plaidoyer pour la réouverture des facs.

Emmanuelle Garnier a été élue présidente de l'université Toulouse-Jean-Jaurès en décembre 2018. Elle est professeure des universités depuis 2011. Et elle est à la tête d’une université qui réunit 30.000 étudiants sur le campus du Mirail. Et elle plaide pour une réouverture rapide des facultés parce qu'elles sont prêtes. " Il faut rouvrir les facs le plus tôt possible. Elles sont prêtes. Elles sont extrêmement sensibilisées à la question sanitaire. Il est temps que le campus soit à nouveau investi par les étudiants."

Pas de décrochage massif

La présidente de Jean-Jaurès qui estime que, pour le moment, on ne note pas de décrochage massif de la part de ses étudiants : "La difficulté que nous avons, c’est de connaitre l’état de ces étudiants. Leur état d’esprit. Nous pouvons avoir quelques indicateurs. Notamment en observant les taux d’activation des plateformes d’enseignement numériques. Pour l’université Jean Jaurès nous avons un très bon suivi. Pas de décrochage pour le moment visiblement. Nous avons 31.400 étudiants et 30.000 ont leur compte activé. Il y a même une activation de récente de 90%. Ce sont des chiffres haut et rassurants. Pour autant, ils vivent cette période dans un grand nombre de difficultés. Sur le plan pédagogique mais aussi social et psychologique. Et c’est à cet endroit-là que nous avons le plus d’inquiétudes."

900 ordinateurs, 1300 carte sims

Et pour aider les étudiants, une aide matérielle conséquente a été mis en place. "Nous aurons une vision complète après les examens. Mais évidemment voulons agir en amont des examens. L’établissement et les collectivités ont permis d’apporter des supports matériels importants pour les étudiants. Nous avons fourni 1300 carte sims, 300 ordinateurs, 600 ordinateurs partent encore aujourd’hui. La question matérielle est relativement satisfaisante. Le personnel enseignant lui aussi se connecte à travers un dispositif numérique d’ampleur et solide."

Mais la situation délicate, c’est la situation psychologique et sociale de ces étudiants dit encore Emmanuelle Garnier. "On est en train de travailler sur le renforcement d’un soutien psychologique. On a aussi depuis de nombreuses semaines prolonger le dispositif d’aide social exceptionnelle mis en place dès le mois de mars. "

Comportement hautement responsables

Le président envisage la réouverture des facs dès janvier, alors l’université se prépare raconte la présidente de l'université Jean-Jaurès. "Une partie des examens se déroulera en janvier sur site. Notre deuxième semestre débute en février, à partir de là nous aurons une partie des enseignements sur site. Nous sommes en train de stabiliser le schémas Nous aurons à respecter des jauges."

Et pas question de dire pour Emmnauelle Garnier que les étudiants ont été irresponsables face à la pandémie. "Je ne souscris pas à cette affirmation. Les étudiants et les étudiantes depuis le début de la pandémie sur les campus universitaire ont été très respectueux des gestes barrières. Des comportements hautement responsables. Et je suis extrêmement optimiste pour la suite quant à leur comportement."