"Nous avons priorisé les demandes de retour en classe", explique le proviseur de la Cité Berlioz à Vincennes

Les cours reprendront mardi 2 juin pour les élèves de 6e et 5e, après deux mois et demi d'arrêt lié au coronavirus

Le retour en classe pour les 6e et 5e franciliens mardi 2 juin. Les établissements s'organisent pour accueillir les élèves dans le respect du protocole sanitaire.

Invité de France Bleu Paris ce 1er juin, Bruno Bobkiewicz, secrétaire national du syndicat des chefs d'établissement (SNPDEN) et proviseur de la Cité Berlioz à Vincennes (Val-de-Marne) décrit comment se sont déroulés les préparatifs : "Le plus compliqué est à la fois de travailler sur le protocole sanitaire, de croiser les demandes des familles et voir le personnel disponible pour faire le nettoyage et encadrer les élèves. On a envoyé des mails vendredi pour faire le point avec les parents : nous allons avoir du mal à stabiliser les listes des élèves jusqu'au dernier moment."

40 % d'élèves de sixième et de cinquième accueillis dès mardi

Pour le retour au collège, ce sont les élèves de 6e et 5e qui sont attendus dès demain. "Nous avons eu deux-tiers de demandes à la Cité Berlioz. _Nous les avons priorisées_, en fonction de la profession "prioritaire" des parents, des difficultés informatiques à la maison, des problème de garde... Nous avons aussi pris en compte les élèves que nous avons identifiés comme étant en difficulté, explique Bruno Bobkiewicz. On a croisé les critères : nous avons une cinquantaine d'élèves de 6e et de 5e sur 120 qui vont venir. Cela représente 40 % de l'effectif total : les 6e seront accueillis le matin et les 5e l'après-midi."

En ce qui concerne les élèves de 4e et de 3e, la question reste en suspens : "On va voir d'ici quelques jours sur la capacité à réélargrir le cercle" des élèves accueillis, explique Bruno Bobkiewicz. "Je dirais prioritairement en direction des 4e : les 3e, leur conseil de classe est en ce moment. Et on sait bien qu'une fois le conseil passé, et l'orientation décidée, on a du mal à les mobiliser."

La rentrée de septembre en question

A seulement trois mois du début de l'année scolaire, la question de la rentrée de septembre est forcément dans la tête de tous les enseignants.

Pour Bruno Bobkiewicz, "il faut travailler sur une rentrée classique. _S'il y a une hypothèse de reprise partielle, il faudra réfléchir autrement_. On aura obligation à accueillir tous les élèves. S'il faut instaurer une rotation, ce n'est pas la même organisation qu'en ce moment."