"Il manque 15.000 infirmières scolaires en France", alertent les syndicats

"Il manque 15.000 infirmières scolaires en France, alerte ce mardi matin Hélène Lauzière, déléguée en PACA du Snics-FSU, le syndicat majoritaire des infirmières et conseillères de santé. Nous sommes 7.700 pour 12 millions d'élèves d'étudiants mais il faudrait que nous soyons trois fois plus". Les personnels du collège Jules Verne du Pontet réclament notamment le recrutement d'une infirmière scolaire installée à temps complet sur l'établissement, après l'agression d'un élève par un autre début mai.

"Depuis trois ans, il n'y a pas eu de créations de postes alors qu'on a traversé le Covid et on a vu à quel point les infirmières étaient très importantes, se désole Hélène Lauzière. Nous sommes insuffisamment recrutés, insuffisamment payés. Mais le gouvernement est sourd à nos revendications. C'est une catastrophe au niveau de nos jeunes qui sont en insécurité mentale depuis la guerre en Ukraine et depuis, la crise cogite. Et ça ne coûterait pas très cher de recruter 15.000 infirmières. Et vraiment, c'est un plus pour la vie de l'établissement scolaire."

