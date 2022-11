"Il manque du personnel à l'académie de Grenoble", alerte le SNPDEN-UNSA, syndicat des chefs d'établissement

"Ce métier ne fait plus rêver", a déclaré Patrick Fuertes, secrétaire académique du syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale (SNPDEN-UNSA). L'organisation a convoqué la presse ce mercredi 9 novembre à Grenoble pour alerter sur le manque de personnel dans les collèges et lycées. À l'échelle nationale, il manque un tiers d'enseignants et le constat est à peu près similaire dans l'académie de Grenoble (Isère, Savoie, Haute-Savoie, Drôme et Ardèche) selon ce syndicat. "Ce n'est pas seulement une question de rémunération, développe Patrick Fuertes, également proviseur d'un lycée en Savoie, c'est une question de ressources. Les jeunes s'intéressent moins aux métiers et ne voient pas de perspectives d'évolution".

ⓘ Publicité

"Il faudrait créer un référent orientation ou même harcèlement" - Patrick Fuertes, secrétaire académique du syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale (SNPDEN-UNSA)

Le SNPDEN-UNSA de l'académie de Grenoble se pose alors cette question : "Comment créer à nouveau des vocations ?" Selon Patrick Fuertes, il y a de nouveaux postes à créer pour donner plus de sens aux métiers de l'enseignement. "Par exemple, il faudrait créer un référent orientation ou même harcèlement, des professeurs qui sortent, à un moment, de leur matière disciplinaire et qui se dirigent vers des sujets très importants et qui nous font défaut actuellement."

Manque de personnel à tous les niveaux

Le manque de personnel ne s'arrête pas seulement aux professeurs. Le syndicat évoque aussi la situation des AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap), des infirmiers et infirmières scolaires, des assistants et assistantes sociales ou encore des employés administratifs. Ces absences créent des problèmes beaucoup plus profonds. "Comment on fait quand un élève ne va pas bien et qu'on ne peut pas le diriger vers la personne dont il a besoin ? C'est la même chose quand une classe est privée d'un professeur pendant toute une année par exemple. On le met en inégalités car ceux qui vont pouvoir rattraper le retard, ce sont ceux qui ont le plus de ressource dans leur cadre familial. C'est une pression aussi car ils ont souvent des examens", détaille Patrick Fuertes.