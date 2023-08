"Il me manque deux professeurs" : à six jours de la rentrée, les collèges et lycées isérois pas toujours prêts

J-6 avant la rentrée scolaire ! Forcément, ça s'affaire dans les écoles, collèges et lycées de l'Isère, pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Et parfois c'est assez compliqué : "Pour mon lycée, il me manque deux professeurs, en mathématiques et en économie-gestion", déplore sur France Bleu Isère Stéphane Larrieu, proviseur dans un lycée d'Annecy et secrétaire du principal syndicat de chefs d'établissement dans l'académie de Grenoble, le SNPDEN. Il est l'invité de France Bleu Isère ce mardi 29 août.

Un prof devant chaque classe ? "Nous savons que ce ne sera pas le cas"

Le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal a pourtant réaffirmé ce lundi qu'il y aurait "un professeur devant chaque classe" à la rentrée. "Nous savons pertinemment que ce ne sera pas le cas", estime Stéphane Larrieu, "malgré les annonces d'avoir un enseignant devant chaque élève, c'est la grosse inquiétude de cette rentrée".

A six jours de la rentrée, les personnels administratifs et de direction sont déjà à pied d'œuvre pour préparer la rentrée des élèves. "J'ai repris le 21 août, essentiellement pour travailler sur les emplois du temps", explique Stéphane Larrieu.

Plus de 3.100 postes n'ont pas été pourvus cette année aux concours enseignants. Gabriel Attal a donc annoncé jeudi devant les recteurs lancer un "grand plan d'attractivité et de reconnaissance" du métier pour "inciter de plus en plus de nos jeunes à devenir enseignant et à le rester".