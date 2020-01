"Il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études à l’université de Nîmes" pour Isabelle Techer

L'ouverture de la plateforme Parcoursup ce mercredi 22 janvier s'accompagne du lancement d'un nouvel outil, "Parcoursplus", dédié aux candidats en reprise d'études. Les précisions d'Isabelle Techer, directrice du service dédié à la formation continue à l'université de Nîmes.

Nîmes, France

L'objectif de "Parcoursplus" est de mieux accompagner les personnes dans leur reconversion et de leur permettre d'accéder à des formations et services plus adaptés à leurs profils et leurs expériences. Isabelle Techer, directrice du service dédié à la formation continue à l'université de Nîmes était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce mercredi 22 janvier. Elle a détaillé ce nouvel outil et a expliqué comment bien réussir sa reconversion à l'université de Nîmes.