Il n'y aura pas de capteurs de CO2 dans les collèges de la Sarthe

Bien que le gouvernement appelle les départements à équiper les classes des collèges de capteur de CO2 pour lutter contre l'épidémie de Covid, le Conseil départemental de la Sarthe exclut d'en installer, estimant le coût trop élevé et l'intérêt limité.

C'est une fin de non recevoir de la part de Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental de la Sarthe. Malgré l'appel du ministre de l'éducation, Jean Michel Blanquer, à équiper les salles de classe de capteurs de CO2 permettant de savoir quand il est nécessaire d'aérer une pièce et ainsi mieux lutter contre l'épidémie de Covid, le département de la Sarthe par la voix de son président affirme qu'il n'en n'installera pas. "Le bon sens, c'est d'ouvrir les fenêtres. Cela permet d'aérer les classes notamment durant les intercours et quand il y a des élèves en trop grand nombre. C'est un protocole qui fonctionne" explique Dominique Le Mèner.

Une dépense trop importante

Les départements n'ont pas à ce jour l'obligation d'installer des capteurs de CO2. Il s'agit uniquement d'une recommandation. La Sarthe est donc dans les clous réglementaires note le président du département qui "ne voi[t] pas trop l'utilité de dépenser des dizaines voire des centaines de milliers d'euros pour équiper des établissements qui fonctionnent dans de bonnes conditions".

Selon le Conseil départemental, le coût d'un capteur de CO2 va de 30 € à 600 €. Un investissement jugé "conséquent, si l'on prend un prix moyen de 300 € le capteur", puisqu'il faudrait en installer dans chaque classe des 56 collèges du département, qui accueilleront à la rentrée 29 000 élèves.