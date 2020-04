"Il nous faut des garanties", en Touraine, parents d'élèves et professeurs inquiets d'une reprise le 11 mai

Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a dévoilé ce mardi les premières pistes de travail vers un retour à l'école progressif à partir du 11 mai prochain, lors de son audition par la commission des affaires culturelles et d'éducation à l'Assemblée nationale.

Le ministre envisage de limiter à 15 le nombre d'élèves par classe. Les grandes sections de maternelle, les classes de CP et de CM2 rentreront en premier, la semaine du 11 mai. Viendront ensuite les classes de 6ème, 3ème, première et terminale la semaine du 18 mai. La troisième semaine, toutes les classes seront concernées par la rentrée.

"À l'heure actuelle, il est impossible d'ouvrir une seule classe en Indre-et-Loire." Paul Agard, délégué départemental du SNUIpp

Des pistes qui ne satisfont pas Paul Agard, représentant en Indre-et-Loire du syndicat d'enseignants SNUIpp : "Nous pouvons témoigner qu'à l'heure actuelle, il est impossible d'ouvrir une seule classe en Indre-et-Loire. Non seulement nous n'avons pas l'assurance du nettoyage des écoles, mais nous n'avons pas non plus l'assurance d'avoir des masques pour pouvoir se protéger et protéger les enfants. Dans ce cas, il est impossible d'envisager une rentrée le 11 mai, en respectant les règles que Jean-Michel Blanquer a indiquées."

"Il nous faut des garanties sanitaires !" Florence Gomes, représentante de la FCPE en Indre-et-Loire

Du côté des parents d'élèves, l'inquiétude est aussi de mise : "Il nous faut des garanties sanitaires. C'est la condition sine qua non pour une reprise de l'école", explique Florence Gomes, représente de la FCPE en Touraine. "Nous avons encore beaucoup de questions. Quid de la logistique pour accueillir des élèves en effectif réduit ? Quid de la restauration sur place ? Quid des transports scolaires ? Quid des temps de récréation ? Ce retour progressif à l'école suscite énormément de questionnements."