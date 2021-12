"Il y a de la moisissure partout !" À Torcy, les professeurs en grève face à l'insalubrité de l'établissement

Les professeurs du lycée Jean-Moulin de Torcy ont fait grève, lundi 6 décembre, avec le soutien des élèves, pour dénoncer leurs conditions de travail. L'établissement est en cours de rénovation, une partie du chantier est livrée. Mais rien ne va, selon François Joslin, professeur d'histoire-géographie et représentant du Snes-FSU : "Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'un premier bâtiment rénové a été ouvert en septembre. Il pleut dedans, il y a de la moisissure partout !" lance-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il continue la liste des défaillances : "Jeudi dernier, par exemple, il y a eu une coupure d'électricité, donc les collègues qui avaient cours de 17 à 18 heures, ont fait cours avec le flash des téléphones portables des élèves, parce qu'on n'y voyait plus rien !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La rénovation de l'établissement va coûter près de 32 millions d'euros. François Joslin ajoute : "On demande à ce que l'ensemble des travaux qui ont déjà été réalisés soient revus, et que toutes les malfaçons soient corrigées le plus vite possible, parce qu'il y a des dangers réels !" Le vice-président de la région en charge des lycées, James Chéron, est attendu sur place, mardi 7 décembre.