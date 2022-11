"Il y a trop d'élèves pour les moyens actuels" : à Ifs, les enseignants s'inquiètent pour leur collège

Les professeurs d'un collège de l'agglomération caennaise alerte le Département du Calvados sur un nombre d'élèves trop important dans l'établissement. Ce mardi matin vers 8 heures, les personnels du collège Senghor d’Ifs près de Caen ont bloqué l’entrée de l'établissement. Avec les parents d'élèves, ils étaient une cinquantaine devant le deuxième plus grand collège du Calvados.

Dans les couloirs, deux classes ne peuvent pas se croiser sans une bousculade - Sabine Calvo, professeure de français

Objectif : alerter le Conseil Départemental du Calvados sur les conditions de travail de leurs élèves. Pour les enseignants, les infrastructures (cantine, sportives, préau, WC) ne suivent pas alors que le collège a atteint sa fréquentation la plus haute avec 783 collégiens, alors que le maximum prévu pour le collège est défini à 770. Le corps enseignant s'inquiète pour l'avenir du collège.

Pas le temps de souffler, pas le temps de manger

Le point noir de ce collège, c'est la cantine. Selon les professeurs, elle est sous-dimensionnée et peine à tenir le rythme le midi. Résultat, les élèves n'ont parfois que très peu de temps pour manger et se poser, ce que déplore Olivier Buon, représentant du personnel au conseil d'administration : "Tous les jours, des élèves arrivent en retard en cours, c'est une tradition. On ne peut rien dire, on demande plus de billets de retard, car on sait que certains mangent en 25 minutes. Certains choisissent même entre la pause pipi ou le repas".

Le collège compte 33 classes pour 32 salles d'enseignement. Les sanitaires pour les élèves sont au nombre de 22 pour 783 élèves. Les installations sportives sont jugées insuffisantes en taille et en nombre, ou trop éloignées (40 minutes à pied aller-retour). Le personnel ne sait pas si le nombre d'élèves va diminuer, se stabiliser ou augmenter dans les années prochaines.

Le Conseil Départemental du Calvados ne souhaite pas s'exprimer avec le rendez-vous prévu ce jeudi avec les représentants des parents et des enseignants