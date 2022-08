"Il y aura assez d'enseignants à la rentrée dans les Pyrénées-Orientales", selon le directeur d'académie

Alors que les syndicats alertent sur la pénurie d'enseignants et de remplaçants à la veille de la rentrée dans les Pyrénées-Orientales, le directeur d'académie au contraire, se veut rassurant. "Nous n'avons pas de souci d'effectifs d'enseignants", déclarait ce mercredi Frédéric Fulgence.

Il y a de quoi s'y perdre. Alors que les syndicats dénoncent depuis plusieurs jours le manque de recrutements pour pallier les départs à la retraite ou les démissions, le directeur d'académie Frédéric Fulgence tient un discours bien différent. "Nous n'avons pas de souci en termes de présence d'enseignants dans les Pyrénées-Orientales, d'abord parce que le concours dans l'académie de Montpellier a fait carton plein. Nous recevrons donc 44 stagiaires dès ce jeudi dans le département."

Tandis que les syndicats enseignants alertent sur le recours à davantage de contractuels cette année (des personnes qui n'ont pas le concours et qui sont formées en quelques jours), le directeur d'académie contredit. "Nous aurons moins de contractuels que nous n'en avions l'an dernier avec le Covid et l'arrivée des enfants ukrainiens. Nous n'aurons pas de nouveaux contractuels cette année."

Quant aux 3.200 élèves en situation de handicap dans les Pyrénées-Orientales, scolarisés "en milieu ordinaire", plus de la moitié doivent être accompagnés par des AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap). Pour l'heure, le département compte 1.300 AESH. "Nous avons pu recruter plus d'une trentaine d'AESH supplémentaires pour cette rentrée, précise Frédéric Fulgence. Mais il risque d'y avoir des décalages entre les recrutements et la répartition de ces personnes auprès des élèves."