Ile aux Moines, Morbihan : "Touche pas à ma maîtresse", le mot d'ordre des parents de l'école Saint Joseph

L'école Saint Joseph, sur l'ile aux Moines, dans le Golfe du Morbihan, compte 19 élèves, une enseignante à plein temps et une autre enseignante sur un demi poste. Les parents sont mobilisés pour conserver ce demi poste.

Pour Marine et Morgane, c'est l'accompagnement individuel des enfants qui peut être remis en cause

"Touche pas à ma maîtresse". C'est le mot d'ordre d'une petite affichette que l'on retrouve dès la montée sur le bateau à Port Blanc et qui figure également sur les bâtiments à l'arrivée, à l'île aux Moines, après les 5 minutes de traversée. Dans le bourg, la même affichette est placardée sur les vitrines des commerces. Elle évoque les dégradations des conditions d'accueil et d'apprentissage des élèves si jamais ce demi poste disparaît.

L'école, la seule de l'île aux Moines, compte aujourd'hui 19 élèves

Les enfants sont répartis sur plusieurs niveaux, de la toute petite section à CM 2. La maîtresse qui occupe le demi poste a les élèves de petite section à CP. L'enseignante qui fait aussi fonction de directrice, a les enfants de CE 1 à CM 2. La première ne vient que le matin. La seconde gère tout le groupe et ses différences d'âge l'après midi. En 2014, l'école Saint Joseph, la seule école de l'île, avait déjà perdu un demi poste. "Il faudrait 22 élèves pour conserver ce demi poste. Mais nous vivons sur une île. C'est différent. On ne peut pas appliquer la même culture du chiffre que sur le continent", précisent les parents.

L'école Saint Joseph est la seule école de l'île aux Moines © Radio France - François Rivaud

"La conséquence de la perte de ce demi poste à la rentrée prochaine saute clairement aux yeux", précise Marine, une maman d'élève. "Une seule maîtresse aura tous les niveaux sous sa responsabilité. La crainte c'est que nous perdions la qualité d'enseignement que nous avons à ce jour. L'accompagnement individuel des enfants en souffrira également".

Morgane, une autre maman, ajoute : "C'est aussi l'avenir de l'île qui se joue. Avec une école en bon état de fonctionnement et une offre pédagogique suffisante, nous pouvons attirer de jeunes couples avec enfant. Le risque à terme est que l'île aux Moines ne devienne qu'une île de résidents secondaires". L'île compte aujourd'hui 600 habitants à l'année.

Les parents ont remué ciel et terre : ils ont écrit au Rectorat, au député, au ministère de l'Education nationale. Ils attendent des réponses. Une pétition numérique et sur papier a recueilli plus d'un millier de signatures.

Une chanson a été écrite par Lili Cros et Thierry Chazelle pour l'école de l'Ile-aux-Moines