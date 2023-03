Ile-de-France : entre 40 et 50% de grévistes dans les écoles primaires jeudi

Pour la neuvième journée de grève ce jeudi, le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires, le Snuipp-FSU, prévoit de très fortes mobilisations en région parisienne. Plus de la moitié (55%) des professeurs du primaire en Seine-Saint-Denis seront en grève selon le syndicat. La ville de Paris sera, elle, encore plus touchée avec 70% des enseignants des écoles qui seront mobilisés.

"Cela devient un vrai sacrifice pour les professeurs de faire grève au vu du contexte salarial des enseignants. Certains s'engagent dans des rassemblements directement après la classe" a expliqué la secrétaire générale du syndicat, Guislaine David, à l'AFP.

La plus forte mobilisation dans l'Education nationale dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites date de la première journée de mobilisation, organisée le 19 janvier. Celle de ce jeudi pourrait être encore plus importante. "Jusqu'à 20% des écoles à Paris seront fermées" a annoncé Guislaine David à France Bleu Paris.