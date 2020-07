Ile-de-France : la Région offre 1.000 euros aux Franciliens boursiers qui ont eu la mention "très bien" au bac

Les bacheliers boursiers franciliens, qui ont eu leur diplôme avec la mention "très bien" et qui poursuivent leurs études en Ile-de-France, recevront 1.000 euros de la part du Conseil régional d'Ile-de-France. C'est une façon pour la Région de "valoriser le mérite et l'excellence".

Comme chaque année depuis 2016, le Conseil régional d'Ile-de-France donne un coup de pouce aux jeunes Franciliens d'origine modeste qui ont eu la mention "très bien" au baccalauréat. Ces bacheliers boursiers méritants vont recevoir 1.000 euros.

Les critères pour recevoir cette bourse

Pour toucher cette aide, en plus de la mention "très bien" au bac 2020 obtenu en Ile-de-France, il faut résider en Ile-de-France et être inscrit à la rentrée 2020-2021 dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation sanitaire et sociale situé en Ile-de-France.

Il faut aussi être attributaire de la bourse sur critères sociaux (BCS) et de l’aide au mérite de l’État, versées par les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) des académies de Paris, Versailles et Créteil.

Aucune démarche à faire

Si vous remplissez toutes les conditions, il n'y a aucune démarche à faire. La Région vous versera, par l'intermédiaire du Crous de Paris, cette bourse régionale d'un montant de 1.000 euros, au cours de l'année universitaire 2020-2021. En 2019-2020, la Région précise qu'elle a versé cette bourse à 1.863 étudiants.