Île-de-France : les lycéens sont prêts pour le bac

Ils sont plus de 144 000 à passer le bac cette année en l'Île-de-France, les trois académies réunies. Alors que certains élèves étaient encore à la bibliothèque ce mercredi pour réviser, la pression monte de plus en plus à l'approche de l'heure de l'épreuve de philo.

C'est parti pour une semaine d'épreuves ! Le baccalauréat commence ce jeudi 15 juin 2017 avec l'épreuve de philosophie de 8h à 12h. En Île-de-France, 80 995 lycéens passent le bac général cette année, 27 259 le bac technologique et 36 348 le bac professionnel.

En Île-de-France, on compte 144 602 élèves qui passent le bac en 2017

Les lycéens franciliens ont passé les derniers jours à potasser leurs fiches bristol et des dizaines d'heures à la bibliothèque Landowski pour se sentir prêts avant le grand saut. Alexandra Pion est directrice du lycée Hattemer, à Paris et professeur de Français. Elle rappelle que les parents ne doivent pas stresser encore plus leurs enfants, au contraire il faut les rassurer : "Mieux vaut être rassurant et aider les enfants à s'organiser."

Dès le mercredi soir, selon Alexandra Pion, ça vaut le coup de préparer la convocation et la carte d'identité, sans oublier la calculatrice. La professeur de français explique : "Ça permet aux enfants de se sentir équipés et prêts". Enfin, un détail non négligeable, afin d'arriver une demi-heure avant le début de l'épreuve, "il faut prévoir des marges de sécurité en matière de transports."

Au deuxième étage de la bibliothèque de Boulogne, la salle d'étude est pleine de lycéens qui révisent © Radio France - Marion Aquilina

Dans l'académie de Créteil, on compte 50 568 lycéens qui passent le bac, 67 677 dans l'académie de Versailles et 26 357 dans l'académie de Paris (baccalauréats général, technologique et professionnel confondus). Les élèves de première planchent sur l'épreuve écrite du bac français ce jeudi après-midi de 14h à 18h.