Une école alternative avec la plage et les bois comme salle de classe ouvre lundi sur l'Ile de Ré

L'École buissonnière, basée à Sainte-Marie-de-Ré, propose une pédagogie par la nature. Sa particularité : elle aura pour salle de classe les bois et la plage. Les élèves, de 2 à 6 ans, suivront le programme de maternelle depuis l'extérieur, et utiliseront les ressources naturelles pour apprendre.

Pour trouver la salle des profs, il suffit de se rendre au milieu des bois. Caroline Cartalas est la fondatrice de l'association et de cette école d'un genre nouveau. Franco-allemande, elle s'est inspirée des jardins d'enfants germaniques :

Notre salle de classe, c'est l'extérieur. On aura aussi une roulotte pour mettre à l'abris les enfants. On a un programme à respecter : le matériel de la nature nous servira pour faire des additions, on va se servir de bâtons pour leur montrer à quoi ressemblent les lettres...