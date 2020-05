Ille-et-Vilaine : 12.000 collégiens devraient faire leur rentrée lundi 18 mai

Après les maternelles et les primaires, les collégiens seront de retour en classe à partir du lundi 18 mai. En Ille-et-Vilaine, les 59 collèges publics et 46 établissements du privé sont prêts à accueillir ces élèves de 6e et de 5e.

Une nouvelle étape dans le déconfinement. Ce lundi 18 mai, les élèves de 6e et de 5e vont effectuer leur rentrée au collège. En Ille-et-Vilaine, 59 collèges de l'enseignement public et 46 dans l'enseignement catholique sont prêts à les accueillir.

"A ce stade, nous estimons qu'il y aura 50% des élèves concernés qui seront en cours lundi et un peu plus du tiers dans l'enseignement catholique," a précisé sur France Bleu Armorique ce vendredi 15 mai, le président du conseil départemental, Jean-Luc Chenut. Cela représenterait un peu plus de 12.000 élèves brétilliens. Le retour en classe n'est pas obligatoire. "Il va falloir s'adapter en permanence en fonction des flux et c'est la difficulté de ce dispositif."

Les agents sont au travail depuis plusieurs jours

Comme dans les écoles, un protocole sanitaire de 53 pages est parvenu aux élus, aux chefs d'établissements et aux enseignants. "Nous pouvons assurer l'ouverture sur l'ensemble des sites," précise Jean-Luc Chenut. L'élu assure que 80% des agents du Département seront présents pour assurer la rentrée. Ils ont déjà repris le travail pour nettoyer les locaux, les salles de classes, les couloirs, mais aussi les espaces de restauration. Ces agents sont équipés de masques, de gel, de gants. Le Département a commandé suffisamment de matériel pour tenir un mois. Des masques commandés pour les agents seront d'ailleurs mis à disposition des enseignants si besoin.

Un rythme différent selon les collèges

Pour le service de la cantine, les agents ont dès cette semaine vérifié les stocks, passé des commandes pour préparer des repas froids qui seront servis dans des espaces réaménagés pour maintenir la distanciation physique requise. En fonction des établissements, les élèves seront accueillis, une semaine sur deux, ou deux jours par semaine, parfois par demie-journée. Les collèges ont pu adopter des rythmes différents.