Ille-et-Vilaine : les trois nouveaux collèges ouvriront à la rentrée mais la facture s'est alourdie

Malgré le confinement et la crise sanitaire, les collèges de Guipry-Messac, Bréal-sous-Montfort et Laillé ouvriront bien à la rentrée prochaine. Les mesures prises sur les différents chantiers vont en revanche coûter 300.000 euros de plus au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.

Il y a quatre ans, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine décidait d'ouvrir trois nouveaux collèges à Bréal-sous-Monfort, Laillé et Guipry-Messac. Ces établissements vont accueillir leurs premiers élèves à la rentrée de septembre, sauf que tout ne se passera pas comme prévu. Le coronavirus est passé par là.

Un surcoût de 300.000 euros

La mise en place du confinement a entraîné la mise à l'arrêt des chantiers. Ces derniers ont pu toutefois reprendre au mois de mai. "Il a fallu respecter les dispositifs de protection sanitaire de façon scrupuleuse et repenser l'organisation des chantiers," explique Jean-Luc Chenut, le président du conseil départemental. Un surcoût évalué à 100.000 euros pour chaque collège, soit un montant global de 300.000 euros sur une enveloppe globale de 43,5 millions d'euros.

Objectif : une salle pour chaque classe

Malgré la reprise, tous les travaux ne seront pas terminés avant le retour des 700 élèves qui doivent être accueillis dans les trois établissements. "Dès que nous avons eu la confirmation des inscriptions, l'Education Nationale a organisé les classes et les niveaux et nous avons établi un objectif minimum de salles disponibles et entièrement emménagées. Nous nous sommes ensuite donnés les moyens de remplir cet objectif", ajoute Jean-Luc Chenut. "Certaines salles spécialisées ne seront pas forcément terminées mais il y aura une garantie d'avoir une salle par classe, si tout se passe comme prévu les trois collèges seront terminés début novembre" enchérit Franck Pichot, vice-président en charge de l'éducation au conseil départemental. Avant les vacances d'octobre, élèves et professeurs devront donc cohabiter avec les ouvriers du chantier et quelques bruits de perceuse, le gros oeuvre étant terminé.

Vue aérienne du collège de Bréal-sous-Monfort. - Jérôme Sevrette

Les détails pour chaque collège

Le collège de Bréal-sous-Montfort devrait être le premier terminé, courant septembre. Le self sera prêt pour la rentrée scolaire. 16 classes sont attendues pour cette première année. Au total, 22 salles devraient être livrées d'ici le mois de juillet. En attendant la fin du chantier, l'administration sera provisoirement installée dans une salle de classe ou dans le CDI.

A Guipry-Messac, la livraison du collège est prévue pour la fin du mois d'octobre. Dix salles seront réceptionnées à la rentrée pour accueillir les neuf classes prévues. La cantine sera prête ainsi que les deux foyers. Quelques salles d'activités ou de spécialités ne seront en revanche pas prêtes. L'administration s'installera dans des préfabriqués.

Enfin à Laillé, le chantier devrait aussi être terminé à la fin du mois d'octobre. Vingt classes devraient être réceptionnées durant l'été, dont la salle multi-activités de 150 m2. En revanche, les salles de vie scolaire, les locaux pour les agents techniques, les foyers et salles de permanence ne seront accessibles qu'à la Toussaint. La demi-pension ne sera pas terminée non plus à la rentrée. Les repas chauds des élèves pourraient être servis dans une salle communale située à 300 mètres de l'établissement. La réflexion est en cours.

Vue aérienne du collège de Laillé. - Jérôme Sevrette

Une fois terminés, il faudra baptiser ces trois nouveaux établissements. Les choix seront faits lors de la séance du conseil départemental des 7 et 8 juillet. "Nous aimerions avoir deux noms de femmes et un nom d'homme," précise Jean-Luc Chenut.