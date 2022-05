Illettrisme : 5% des jeunes de 16 ans sont touchés, selon un rapport de l'Education nationale

Rachel Cotte / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

L'illettrisme touche 5% des jeunes français âgés de 16 ans. C'est le constat dressé par un rapport de l'Education nationale, rédigé par l'Inspection générale de l'Education, du sport et de la recherche, et qui vient d'être publié, indique ce jeudi franceinfo. Par ailleurs, près d'un jeune sur dix du même âge éprouve de fortes difficultés en lecture.

Des dispositifs pas toujours mis en oeuvre

Selon les rapporteurs de la mission, le fléau est connu, mais la prise en charge laisse à désirer. Ce constat, pourtant édifiant, ne "conduit pas à la mise en œuvre d’actions concrètes", remarquent les experts qui dénoncent "des alertes ignorées" à tous les niveaux scolaires. Des difficultés vécues comme "une fatalité", selon les rapporteurs, par les jeunes concernés.

Le rapport n'épargne pas l'Education nationale qui "porte sa part de responsabilité", même si des dispositifs existent déjà, ils ne sont pas toujours mis en œuvre. Le rapport préconise donc de mieux harmoniser, au niveau national, la prise en charge avec des mesures-réflexes, à élaborer pour détecter au plus tôt les problèmes de lecture.

Il propose également de tester plus scrupuleusement les élèves et évoque la formation des équipes enseignantes pour traiter un mal, qui prospère "essentiellement", selon ses termes, "du fait de la négligence et de la méconnaissance".