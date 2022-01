Illkirch-Graffenstaden : 10.000 masques FFP2 distribués par mois aux enseignants de primaire et de maternelle

La ville d'Illkirch-Graffenstaden annonce ce lundi qu'elle va distribuer 10.000 masques FFP2 par mois aux enseignants, et personnels des écoles maternelles et élémentaires, ainsi qu'aux animateurs périscolaires, soit deux par jour et par personne.