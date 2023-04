Ils apprennent l'éco-citoyenneté en plantant des patates à l'école

A la question "savez-vous planter des choux ?", ils peuvent répondre "oui" à coup sûr, sans oublier de mettre le "x" à choux. Ce sont les enfants des six écoles du réseau d'éducation prioritaire de Bayonne rive droite. Un milieu plutôt urbain, comme l'école Jean-Pierre Brana, au pied des tours HLM de la cité Brauer.

ⓘ Publicité

C'est là que l'association "graines de liberté" a noué un partenariat avec la ville et les écoles, en créant des jardins où poussent fruits, légumes et fleurs, où dès la maternelle on a le droit de patauger dans la gadoue et de mettre ses mains dans le crottin de cheval. "On s'amuse mais on fait aussi de l'école, un jardin scolaire, c'est aussi des objectifs scolaires", précise Sylvie Mainhaguiet, la coordinatrice.

loading

"On a mis des bacs de bois, du terreau, et c'est devenu tout vert", s'exclament les enfants de l'école Jules Ferry. A Cavaillès on a planté une spirale aromatique, et on attend que les arbres poussent pour avoir un bosquet.

loading

"La limace ? Elle est mignonne !"

Les écoliers jardiniers n'hésitent pas à caresser les limaces, et s'intéressent aux aromates. Laurent Bernays, de l'association "graines de liberté" qui accompagne ce projet, reconnait qu'"il y a toujours un peu d'appréhension pour certains", mais il est fier d'avoir pu prouver aux enfants qu'on peut faire pousser des légumes sur du bitume.

Cerise sur le gâteau, quand les jardiniers consomment eux-mêmes ce qu'ils ont produit. Sylvie Mainhaguiet a la même émotion à chaque fois : "je crois que les élèves on toujours ce bonheur. J'ai vu des élèves de maternelle récolter des patates qui avaient poussé dans la cour de récréation. Il y a une espèce d'excitation à sortir le pied de la terre et à compter le nombre de patates accrochées au pied. Et puis après, c'est vraiment un moment de partage : on récupère les légumes, et puis on fait des soupes, des purées, des salades, vraiment c'est un moment sympa ! "