Ils veulent dire non à la fermeture du collège de Plougasnou

C'est une menace qui pèse sur cet établissement depuis plusieurs années. L'avenir du collège de Plougasnou -102 élèves et 4 classes- est incertain à cause du faible nombre d'élèves qu'il accueille. "Il y a une volonté politique d'assécher progressivement les effectifs pour qu'il apparaisse à terme nécessaire de le fermer", regrette Lucie Rey, secrétaire de l'association pour le collège de Plougasnou et mère de deux collégiens.

45 minutes de bus matin et soir

Pour la commune d'environ 2800 habitants, si le collège venait à fermer, les élèves devraient étudier au collège de Lanmeur, "or Lanmeur n'a pas les moyens d'accueillir tout le monde. Il va se retrouver surchargé et les conditions de scolarisation vont se retrouver dégradées. Cette configuration va obliger nos enfants à faire 45 minutes de bus matin et soir", explique Lucie Rey.

"Il y a une volonté politique d'assécher les effectifs du collège" - Lucie Rey Copier

Pour remédier à la baisse du nombre d'inscrits, l'association souhaite que le collège accède à une double sectorisation, pour "élargir le bassin de recrutement." Ainsi, les élèves de la commune limitrophe de Plouezoc'h pourraient se rendre au collège de Plougasnou au lieu de Lanmeur.

Localisation de Plougasnou - Roméo van Mastrigt

Ce vendredi 3 juillet, certains membres de l'association ont rencontré Nathalie Sarabezolles, la présidente du conseil départemental du Finistère. Celle-ci leur aurait assuré le réexamen de la proposition de double-sectorisation, d'ici octobre prochain, même si selon Lucie Rey, "elle n'y est pas favorable."

"Plougasnou est un symbole"

"Ce collège, c'est le symbole des communes rurales, de bord de mer, dont on souhaite que le département ne se détourne pas et y investisse", rappelle Lucie Rey. La secrétaire de l'association explique que leur démarche est à la fois locale ("soutenons les services publics de proximité !"), qu'écologique ("moins de transports, moins de nuisances").

Une démarche locale et écologique - Lucie Rey Copier

Afin de se faire entendre, l'association manifeste ce lundi 6 juin, à 13h, devant le conseil départemental du Finistère à Quimper. Elle espère pouvoir joindre à sa cause d'autres groupes et collectifs aux mêmes objectifs.