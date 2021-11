"Ils jouent avec nos stylos, c'est trop craquant" : l'école d'Éguzon adopte deux chatons

Deux chatons roux se baladent désormais dans les couloirs et dans les classes de l'école élémentaire d'Éguzon-Chantôme (Indre). Objectif : aider les enfants à être plus concentrés, plus empathiques, plus sages !

L'école d'Éguzon adopte deux nouveaux pensionnaires ! L'établissement accueille déjà trois poules et trois lapins. Et désormais, deux petits chatons y ont élu domicile. Il s'agit d'un projet de médiation animale, mis en place par l'équipe éducative depuis le début du mois de novembre.

Objectif : rendre les enfants plus concentrés, plus empathiques, plus à l'écoute. Les deux petits chatons roux ont été adoptés auprès de l'association Peluche 36 , qui a choisi des animaux déjà sociabilisés et peu craintifs.

Ça permet de travailler vraiment les qualités humaines

"Ils sont mignons, ils sont gentils et ils viennent tout le temps nous voir", raconte Madison, élève de CM2. "Ils jouent avec nos stylos, ils se couchent sur nos manteaux", explique Alexandre. "Quand ils sont contents, ils ronronnent !".

Et que ce soit les élèves ou bien les enseignants, tout le monde a adopté les deux chatons ! "On est toutes plus ou moins gaga dans l'école, sourit Sophie Grenon, la directrice de l'école. C'est vrai que tout le monde est très, très content. Ce sont des chatons qui sont adorables. C'est que du bonheur".

L’école d’Eguzon vient d’adopter deux chatons, Astérix et Obélix, qui se baladent dans les classes. © Radio France - Émeline Ferry

Les enfants ont voté pour choisir leurs noms : Astérix et Obélix ! "Il y a en a un qui est plus cascadeur, l'autre vient plus dans nos bras", raconte Célia, en classe de CM2. Le projet d'adopter ces chats a été approuvé par les parents d'élèves. Les deux chatons découvrent petit à petit les classes. Ils sautent de bureau en bureau, se couchent sur les genoux des élèves, jouent avec les trousses.

"La médiation animale est un procédé par lequel on essaie de favoriser la concentration des enfants, l'empathie lorsqu'ils sont responsables des animaux, précise Sophie Grenon. Ils doivent aussi veiller à leur bien être. Ce n'est pas juste aller jeter une poignée de graines aux poules, c'est de vérifier que tout va bien".

"Les enfants font preuve d'un grand sérieux et même de maturité, poursuit-elle. C'est vraiment quelque chose qui permet de révéler certains comportements. Il y a des élèves qui ont des difficultés en classe, mais qui se révèlent très sérieux et très appliqués. Ça permet de valoriser aussi certaines qualités que les enfants peuvent peut être pas forcément valoriser juste sur le plan scolaire. Ça permet de travailler vraiment les qualités humaines et c'est quelque chose qui est important aussi de développer et d'apprendre à l'école".

Une démarche que les enfants ont bien compris et prennent très à coeur. "Ça se passe bien et si on veut les voir, il faut qu'on soit calme, explique Juliette. Il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit pour ne pas leur faire peur". "J'essaie de ne pas trop les regarder parce que je ne veux pas les embêter. Mais c'est tellement craquant ! Donc, je les caresses et je fais mon travail avec", sourit Naomie. "Si on veut qu'ils viennent avec nous, il ne faut pas bouger et être calme. C'est un beau projet, j'aime bien l'idée", explique Néo.

Seul un élève de l'école est allergique aux poils de chats, Astérix et Obélix n'ont donc pas le droit d'aller dans sa classe. Mais les autres enfants peuvent venir les voir pendant les récréations. Pendant les vacances scolaires, les deux chatons resteront dans l'établissement et les enseignantes se relaieront pour venir s'en occuper.