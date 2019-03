Ils manifestent pour que l'Education Nationale donne toute sa place à la langue Provençale

Entre 250 et 300 personnes rassemblées ce mercredi après-midi devant le Rectorat à Aix-en-Provence pour que l'Education Nationale donne toute sa place à la langue Provençale Langue d'Oc et que les options ne soient pas supprimées du baccalauréat.

Aix-en-Provence, France

Il faut donner toute sa place à la langue Provençale d'Oc, c'est que disent enseignants, militants associatifs et locuteurs, rassemblés ce mercredi après-midi à Aix-en-Provence devant le Rectorat.

Ils demandent notamment que le Provençal soit traité comme une langue vivante et que l'Académie encourage le bilinguisme des écoles au lycée.

" Nous enseignants de Provençal Langue d'Oc , on est porteurs de mille ans de culture, mille ans portés par des auteurs et des centaines d'ouvrages. " Didier Maurell enseignant de Provençal à Aix-en-Provence et Vitrolles.