Dijon, France

Avant de se joindre à la manifestation pour la défense du service public à Dijon, une centaine de professeurs de lycées ont tenu à manifester devant le rectorat pour se plaindre des conditions de la rentrée 2018. Les dotations horaires globales, qui définissent les heures de cours financées dans chaque établissement, sont en baisse. 90 postes seront supprimés dans les lycées de l'académie, et 41 autres créés. Il faudra donc faire avec une cinquantaine de postes en moins.

Le matin, la rectrice avait reçu une délégation. Mais Annick Alix, secrétaire départementale du syndicat Force ouvrière lycées et collèges, n'est pas satisfaite de ce qu'elle a entendu : « on nous a expliqué qu’il y a un phénomène de redéploiement entre les académies. Comme la nôtre perd des élèves, elle perd des moyens, mais en réalité ce que nous on constate, c’est que la perte de moyens est bien supérieure à ce que laisserait supposer la démographie, et qu’on baisse également le taux d’encadrement, c’est-à-dire le nombre de profs par élève »

Le corps enseignant découragé

Sandrine Bernard, co-secrétaire académique du SNUEP-FSU est révoltée : « on a quand même bien mis le doigt aussi sur la souffrance des personnels. On sait très bien que certaines classes ne pourront plus fonctionner. On a déjà des collègues qui sont dans une extrême souffrance, tout le corps enseignant est particulièrement découragé ».

Julien Raillard, syndiqué CGT, a fait les comptes pour son lycée, Hippolyte fontaine à Dijon. En voie générale et technologie, 153 heures de moins sont annoncées. « Ce qui fait des suppressions de postes, des postes morcelés, des collègues qui vont bosser sur plusieurs établissements. La conséquence, ce sont des conditions d’apprentissage dégradées pour les élèves. On va atteindre en permanence, 35, 36, 37 élèves par classe ».

Qu'est-ce qu'un lycée attractif ?

Le rectorat demande aux profs de faire avec, d'innover, de rendre leur lycée attractif pour que les élèves demandent à s'y inscrire. Sylvie Carouge professeur de français et de cinéma au lycée le Castel , réagit au quart de tour : « depuis quand l’attractivité devient-elle un critère et une mission ? On n’a pas à être attractif, souple et innovant. Tout ce vocabulaire il nous vient en même temps que le mot " gouvernance ", qui est redoutable. Alors, ça, c’est stop, quoi ». Elle lance, pour conclure sa diatribe, un « merde à l’attractivité » sous les applaudissements de ses collègues.

Samuel Garnier est professeur remplaçant au lycée Montchapet à Dijon. Il est syndiqué Sud Education, et s’interroge lui aussi sur le sens de l’attractivité d’un établissement. « Etre attractif, c’est aussi pouvoir ouvrir des options. Ça demande des moyens, c’est le choix qu’on nous avait demandé de faire il y a quelques années, d’ouvrir des sections européennes, des options cinéma, arts, etc… et aujourd’hui on se rend compte qu’on nous demande de les fermer. »