Ils ont repris l'école une semaine avant les autres

Près 400 élèves sarthois participent cette semaine à un stage réussite. Une sorte de remise à niveau avant la rentrée pour les élèves qui ont quelques difficultés en math ou en français.

Ils sont encadrés par des professeurs volontaires, en petit groupe, ce qui facilite l'apprentissage des enfants. Exemple au collège l'Epine au Mans où 4 jeunes de CM1 et CM2 révisent les maths et le français.

Lundi, le réveil a été difficile

Alors c'est vrai, pour Chloé et Aurélia, le réveil a été difficile lundi matin mais depuis, elles sont ravies d'être là. On est pas nombreux dit Aurélia et il y a moins de bruit. Cela aide à se concentrer ajoute Elouane et à mieux comprendre. Face à elles, il y a Frédéric Calbo, enseignant à l'école primaire Roger Bouvet au Mans. Il s'est porté volontaire pour encadrer ce stage de soutien à raison de 3 heures chaque matin. Ici pas de contrôle ou de note, les élèves sont là pour comprendre grâce à des exercices plus ludiques et surtout personnalisés.

Frédéric Calbo, le professeur, adapte ses cours en fonctions des difficultés rencontrées par ses élèves Copier

Des cours adaptés en fonction des difficultés des élèves.

Je reçois des fiches sur chaque élève qui participe au stage. Je détecte rapidement leurs difficultés et j'adapte mes cours en fonction de leur besoin. Un prof pour 4 élèves, c'est quasiment un cours particulier. Evidemment, pas question de revoir tout le programme en 4 jours mais l'essentiel est d'insister sur les fondamentaux. Calcul mental ou compréhension de texte par exemple. Ce qui est sûr c'est qu'ils se sont remis dans le bain et les notions que l'on a revues, ça ne peut pas leur faire de mal. Et puis, ils ont ressorti leurs trousses, leurs crayons. Ils se sont remis à écouter des consignes, à lire des textes, à résoudre des problèmes. Ils ont gagné un petit de temps. Un peu de confiance en eux aussi avant la rentrée, la vraie, lundi.