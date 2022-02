Une pétition pour avoir une infirmière scolaire au collège de Paron

Les enseignants et les parents d'élèves du collège de Paron lance une pétition en ligne pour obtenir une infirmière dans cet établissement. En quelques jours, elle a recueilli plus de 700 signatures. L'infirmière de ce collège de 620 élèves est absente depuis le mois d'octobre.

L'absence de remplacement de l'infirmière scolaire du collège de Paron inquiète les parents d'élèves et les personnels de l'établissement.

700 signatures pour demander une infirmière scolaire

L'infirmière titulaire de cet établissement du sénonais est absente depuis le mois d'octobre 2021 et depuis personne ne la remplace faute de candidat. Les enseignants et les parents d'élèves ont donc lancé une pétition en ligne pour obtenir une infirmière dans cet établissement. En quelques jours, elle a recueilli plus de sept cents signatures car le fonctionnement de l'établissement est depuis perturbé.

En pleine crise sanitaire, c'est le personnel de la vie scolaire, qui n'est pas formé pour ça, qui doit prendre en charge les collégiens souffrant déplore Nicole Païs, la représentante Peep des parents d'élèves au collège de Paron."Selon l'état de santé des élèves, les pompiers sont appelés ou alors l'établissement demande aux parents de venir chercher l'enfant". L'infirmière scolaire est aussi celle qui écoute, l'oreille à laquelle les adolescents se confient explique Renaud Meslin, enseignant et représentant du personnel de la FSU. "Depuis deux ans, beaucoup d'élèves ne vont pas très bien à cause de la pandémie. Elle a un impact psychologique sur chacun d'entre nous et encore plus sur les adolescents en construction. Le rôle d'écoute de l'infirmière scolaire est donc primordial". Pour remplacer l'infirmière de Paron, il faut un contractuel et c'est là le problème.

A chaque consultation dans l'établissement, la responsabilité de l'infirmière scolaire est engagée

La profession n'intéresse plus car les responsabilités sont de plus en plus lourdes pour un salaire de 1600 euros par mois. L'icaunaise Saphia Guéréshi est secrétaire générale du principal syndicat des infirmières scolaires, le SNICS-FSU. "Les contractuels sont sous payés alors que les conditions de travail sont lourdes puisqu'à chaque consultation dans l'établissement, la responsabilité de l'infirmière scolaire est engagée. Elle est seule face à des situations qui peuvent paraître anodines mais qui pour d'autres présentent de réelles difficultés. Il y a des problèmes d'attractivité et de financement. Il faut déjà mettre les moyens car deux tiers des infirmières scolaires en France sont en souffrance aujourd'hui".

Deux tiers des infirmières scolaires en France sont en souffrance aujourd'hui- Saphia Guéréshi, secrétaire générale du principal syndicat des infirmière scolaire, le SNICS-FSU.

Il y aurait en moyenne en France un infirmier scolaire pour 1500 élèves et dans cette profession, deux tiers se déclarent en souffrance au travail. La direction des Services Départementaux de l'Education Nationale explique qu'elle s'est lancée depuis le début dans une recherche active pour un remplaçant contractuel : un contact sérieux existe mais rien n'est acté pour le moment.