Ils vivent leur passion du tennis en sport-études à Saint-Grégoire

Alors que Roland Garros va faire vibrer la France du sport pendant deux semaines, rencontre avec des jeunes qui vivent tous les jours cette passion du tennis. Ils sont en section Tennis-Etudes entre le Lycée Mendès-France et le pôle tennis de Saint-Grégoire.

Même s’ils se doutent, pour la plupart, qu’ils ne sont pas les Swiatek ou Alcaraz de demain, ils ont malgré tout un rythme de champions, avec pas loin de 15 heures de tennis par semaine sur les 10 courts (2 extérieurs en terre battue + 8 intérieurs en GreenSet) de Saint-Grégoire, auxquelles il faut ajouter de la musculation et de la préparation physique et les tournois et championnats du week-end.

Tennis ET études

Mais tous le disent, c’est leur passion. Et c’est pour pouvoir concilier cette passion et les études qu’ils sont engagés dans cette section tennis-études. Tennis ET études. Car l’un de leurs quatre entraîneurs, Arnaud Grard le rappellent, "ils peuvent être très bons en tennis, si les notes ne sont pas à la hauteur, on ne pourra pas les faire rentrer dans la structure". Une structure qui propose 12 places, 4 en seconde, 4 en première et 4 en terminale. Ils étaient 7 cette année .

Un centre complet avec notamment 10 courts attend les élèves de tennis-étude au Pôle de Saint-Grégoire © Radio France - Eric Bouvet

La section Tennis-Études leur offre donc la possibilité de concilier une formation sportive et scolaire de haut niveau, puisque certains essaient d’intégrer ensuite des universités américaines. C’est ce qu’a fait, par exemple, le français Arthur Rinderknech (78ème mondial), installé à Saint-Grégoire et qui vient s'entrainer de temps en temps. Ce que les jeunes de la section tennis-études apprécient, évidemment.

