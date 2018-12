IMAGES : Manifestation de lycéens en Moselle, heurts à Thionville, Forbach, Fameck et Rombas

Par Clément Lhuillier, France Bleu Lorraine Nord

Plusieurs centaines de lycéens manifestaient ce lundi matin en Moselle, avec des heurts constatés à Forbach et à Thionville, mais aussi à Fameck et Rombas. Au moins 11 personnes ont été interpellées, et on dénombre 18 blessés légers. Le calme est revenu à 15h, selon la préfecture.