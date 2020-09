IMAGES : Rentrée masquée pour les 160 sixièmes du collège Paul Bert à Auxerre

A Auxerre, les 160 sixièmes du collège Paul Bert ont fait leur rentrée ce mardi 1er septembre. Malgré le protocole sanitaire en place, avec le port du masque obligatoire et la désinfection des mains avant l'entrée en cours, le principal a voulu rendre cette rentrée "la plus ordinaire possible".

Un cap dans la vie scolaire

Ainsi, les parents ont pu accompagner leurs enfants dans la cour de l'établissement, assister à l'appel et la composition des classes. "C'est un cap dans la vie de Roméo, ce sont des nouveaux copains, des nouveaux enseignants, des nouvelles classes", énumère Laetitia. Elle l'admet, elle est plus angoissée que son fils par cette rentrée. Et la Covid-19 n'a rien à voir là-dedans. "Roméo a ce qu'il faut, il a son masque, on lui dit depuis quelques mois de respecter les gestes barrières, donc il est au taquet là-dessus".

Les parents des élèves de sixième ont pu accompagner leurs enfants dans l'enceinte du collège Paul Bert ce mardi matin. © Radio France - Marie Roussel

Le masque ? "Une habitude à prendre" pour Manon, 11 ans, qui relativise. "C'est vrai que pour les professeurs, parler six heures avec le masque sur le visage, c'est compliqué", reconnaît la principale adjointe, Dominique Humbrecht. Certains parents s'interrogent, comme Jérémy et Karine. "Cela ne me semble pas évident du tout pour s'exprimer, pour apprendre, surtout pour ceux qui ont des difficultés à s'exprimer."

Par ailleurs, le président du Conseil départemental Patrick Gendraud, en visite au collège Paul Bert, a annoncé la distribution de deux masques lavables pour chacun des 16 000 collégiens de l'Yonne. Cela représente un coût de 50 000 euros pour le Département.