IMAGES - Revivez la rentrée des classes à l'école Jean-Jaurès de Clermont-Ferrand

C'est la rentrée ce mardi pour les 223.000 élèves et 16.000 enseignants auvergnats. Une rentrée placée sous le signe de la Covid, avec les masques obligatoires.France Bleu Pays d'Auvergne était en direct depuis l'école Jean-Jaurès de Clermont-Ferrand. Revivez cette matinée en images et sons.

Pour certains, cette rentrée a commencée très tôt. Une heure avant "le coup de feu", Joëlle Hythier, la directrice de l'école maternelle Jean-Jaurès, dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand, était déjà sur place. Plutôt sereine avant le début d'une année scolaire bien particulière, marquée par l'irruption du coronavirus au sein des écoles. "Je souhaite cette rentrée la plus normale possible pour les élèves. Cela fait six mois que nous n'avons pas vu les enfants. On va les trouver plus grands, ils auront bien changé" s'émerveille cette directrice installée depuis plusieurs années ici, dans ce quartier REP+.

La directrice de l'école Joëlle Hythier © Radio France - Mickaël Chailloux

Les parents d'élèves pas inquiets

Dans cette école, les parents d'élèves font confiance aux corps enseignant. C'est ce que nous a dit Maëlla, maman d'un jeune Kylian âgé de 4 ans qui entre en moyenne section. "On sait qu'à la fin du confinement, on avait déjà connu le retour de Kylian a l'école. L'équipe pédagogique était super. Moi, personnellement, je n'ai pas d'appréhension particulière" dit cette maman qui confesse que son petit garçon porte parfois le masque. "Il s'est adapté, même s'il a du mal à le porter."

Du gel hydroalcoolique a été distribué aux parents et enfants avant d'entrer dans la cour © Radio France - Mickaël Chailloux

Un accueil en chanson

A 8h35, les enfants, rassemblés dans un cerceau pour permettre la distanciation sociale, ont eu le droit de pousser la chansonnette. Une chanson... sur les gestes barrières, pour bien les respecter. Une fois terminée, ils ont dit "au revoir" à leurs parents avant de se diriger vers les sanitaires et de se laver les mains. Ensuite, les instituteurs se sont chargés de leur reparler des gestes à respecter pour éviter la propagation du virus.

Eviter les décrocheurs

Ainsi, la rentrée s'est clôturée avec le passage dans les classes des officiels, venus en visite dans l'école. Le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi, le préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin et le recteur de l'académie Karim Benmiloud. "Sans masque, il n'y a pas de réouverture" avait dit ce matin le recteur de l'académie sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Si les autorités poussent un "ouf" de soulagement après cette rentrée réussie, c'est peut-être maintenant que tout commence. Il s'agit d'éviter que les élèves décrochent du système scolaire et qu'ils puissent continuer à apprendre. C'est peut-être plus le cas dans cette école située dans un quartier prioritaire. "C'est pourquoi nous avons été dans le dispositif Vacances Apprenantes" soulignait le maire Olivier Bianchi, ajoutant que ce risque n'est pas présent "uniquement dans ces quartiers".

L'école Jean-Jaurès tente de développer le numérique pour leurs contacts avec les familles. "On recherche des applications car on a constaté que nos familles avaient des smartphones" nous a expliqué Sandrine Bezon.

