Inauguration en grande pompe de la nouvelle cuisine centrale de Nice

C'est le plus grand chantier du mandat municipal de Christian Estrosi. Après plusieurs mois de travaux et 32 millions d'euros d'investissement, la cuisine centrale de Nice est inaugurée ce mardi sur le boulevard du Mercantour, en présence du maire de Nice et des agents la restauration scolaire. La musique régionale accompagne les élus sur le chemin du ruban d'inauguration. Une arrivée en grande pompe, pour un projet précurseur à l'échelle nationale.

Le bâtiment flambant neuf de 5.400 mètres carrés aura pour mission de produire 26.000 repas par jour. "Ce qui change par rapport à l'ancienne cuisine privée, c'est la provenance des produits" insiste Christian Estrosi. "Quand j'ai décidé de reprendre la cuisine, j'ai voulu faire travailler les producteurs locaux, mettre dans les assiettes de beaux légumes, des poissons de la Méditerranée. " Les plats qui sortiront quotidiennement de cette cuisine seront 100% bio, et élaborés sans aucun contenant plastique. La ville de Nice anticipe donc la loi EGALIM, qui interdit, entre autre, l'utilisation du plastique dans la production des repas scolaires à compter de 2025.

Une cuisine spécialisée pour les enfants allergiques

Autre nouveauté de cette cuisine plus moderne : une véritable cuisine dans la cuisine, pour les enfants souffrant d''intolérance alimentaire et d'alergie. Dans différentes villes des Alpes-Maritimes, les enfants alergiques doivent emmener leur propre repas à la cantine. Dans cette nouvelle cuisine centrale, la diététicienne Virginie Grandjean prépare des variantes de plats qui conviennent à tous. "Si nous préparons une blanquette de veau, nous essayons de varier la recette avec une crème de riz. Ainsi, l'enfant allergique au lait mange comme les autres : il n'est pas puni, il peut découvrir de nouveaux horizons gustatifs."