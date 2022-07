Incendie à l'école de Pompaire : des locaux provisoires à la rentrée

Une réunion s'est tenue ce lundi 11 juillet pour organiser la rentrée scolaire à l'école Louis-Canis de Pompaire. L'établissement qui accueille 117 élèves a été touché par un incendie trois jours plus tôt, détruisant une classe, un dortoir et des sanitaires. "Les services techniques étudient l’implantation de préfabriqués sur des sites à proximité de l’école le temps d’effectuer les travaux. Les classes et la garderie seront rassemblées sur un site unique à Pompaire. La restauration scolaire sera maintenue à l’école", indique la communauté de communes de Parthenay-Gâtine dans un communiqué.

L’intercommunalité et la commune mettent tout en œuvre pour accompagner l’équipe pédagogique et organiser la prochaine rentrée scolaire dans des conditions satisfaisantes

De son côté, l'équipe enseignante liste le matériel qui a brûlé et qui sera nécessaire à la rentrée. Par ailleurs, des travaux étaient prévus dans l'école avant l'incendie. "Les travaux initialement prévus dans les classes de maternelle et la salle de motricité débuteront dès que possible selon l’avis de l’expert, puisque cette partie de l’école n’a pas été touchée par l’incendie", précise la communauté de communes. Ceux de la partie touchée par les flammes pourront débuter après les travaux d'expertise.

Une réunion sera organisée à la fin des vacances scolaires pour que les parents et les enfants puissent découvrir les locaux provisoires avant la rentrée.