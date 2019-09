Incendie à l'usine Lubrizol : seules les écoles où il n'y a plus de trace de suie pourront rouvrir

Au total, 237 établissements scolaires ont été fermées après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen. Lundi, seules les écoles qui ont été nettoyées et où il n'y a plus de trace de suie pourront accueillir les élèves.

Rouen, France

Les opérations de nettoyage se sont poursuivies tout le week-end pour enlever les éventuelles suies retombées dans les écoles après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Ce lundi, seuls les établissements qui ont été nettoyés et qui ne présentent plus aucune trace pourront rouvrir, ont rappelé dimanche les représentants du rectorat et de l'agence régionale de santé (ARS).

La liste définitive des écoles qui rouvriront ce lundi sera publiée à 18h.

Plus de risque après nettoyage, selon l'ARS

D'après les chiffres communiqués par le rectorat, 237 écoles, collèges et lycées de l'agglomération rouennaise ont été fermés suite à l'incendie, soit par décision préfectoral, soit à l'initiative des maires. Mais tous les établissements ne présentaient pas de traces de suie : à Rouen, par exemple, il n'en a été relevées que dans trois écoles de la ville.

Les établissements concernés ont été nettoyés à l'eau (ou vont l'être) et, selon l'ARS, une fois que la suie a été nettoyée et n'est plus visible, il n'y a plus de pollution ni de risque pour la santé.

Pour ce qui est des bacs à sable, ils seront bâchés en attendant d'être changés.