Incendie à Saint-Sever : le projet de nouvelle école sur la bonne voie

Les riverains ont découvert ce mardi à quoi ressemblera la nouvelle école du parc de Toulouzette. Elle a été en partie détruite par un incendie criminel en septembre dernier. Place à une école mieux équipée et plus belle.

Saint-Sever, France

À Saint-Sever, enseignants, élèves et parents d'élèves voient le bout du tunnel, après l'incendie criminel qui a ravagé l'école du parc de Toulouzette le 3 septembre dernier. Ce mardi, les riverains ont pu découvrir le projet de nouvelle école. C'est un cabinet d'architecte de Biarritz, l'agence Samazuzu, qui va conduire les travaux. Le permis de construire sera déposé en mairie la semaine prochaine. La commune espère un démarrage des travaux en juin, pour une ouverture en février 2020, si tout se passe bien.

Baies vitrées, isolation refaite à neuf, toits végétalisés, le projet mise sur confort et modernité. - Agence Samazuzu (DR droits réservés)

Toits végétalisés, baies vitrées, nouvelle isolation

L'idée c'est de garder la structure de l'ancienne école mais de l'améliorer, de la reconfigurer. Deux bâtiments vont être construits et reliés au bâtiment principal, d'un côté le réfectoire-préau, de l'autre l'accueil périscolaire, avec des toits végétalisés. Il y aura plus de verdure aussi dans la cour pour éviter l'effet bitume. Ajoutez à ça des baies vitrées pour faire entrer la lumière. Priorité donc à l'esthétique et au confort. D'ailleurs, l'isolation sera refaite à neuf : à la clé, un chauffage plus efficace et moins coûteux.

Toutes les classes seront dotées d'un vidéoprojecteur interactif. - Agence Samazuzu (DR droits réservés)

Côté apprentissage, place à la modernité : toutes les classes seront dotées d'un vidéoprojecteur. Pour des questions pratiques, il y aura davantage de places de parking aux abords de l'école. Il faut faire vivre le centre-ville et ses commerces.

Un impératif : trouver les financements

Coût de l'opération : elle est estimée à 1 million 400 000 euros. Saint-Sever compte sur une aide pour moitié de l'Etat et du département. La commune devrait être fixée sur ces indispensables subventions courant avril. L'assurance prendrait en charge 600 000 euros. D'après ses calculs, Saint-Sever n'aurait que 100 000 euros à débourser. C'est ce qu'elle comptait investir de toute façon dans l'école, avant l'incendie. Si les financements suivent, pas d'impact à prévoir donc, sur la dette de la commune ou sur les impôts.