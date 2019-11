Incendie d'une école à la Devéze : un imprévu de quasiment 6 millions d'euros pour la ville de Béziers

De nombreux parents et enfants ont fait le déplacement ce jeudi soir à l'espace Albert Camus à la Devèze à Béziers

Un peu plus de 200 parents et enfants étaient présents ce jeudi soir à l'espace Albert Camus à la Devèze à Béziers. Ils sont venus prendre connaissance de la nouvelle organisation temporaire mise en place par la mairie et l'Education nationale après l'incendie criminel de l'école Les Tamaris le soir de la Toussaint dans le quartier de la Devèze.

Seulement 23 jours de perturbation

La ville de Béziers a fait en sorte de limiter la gêne en répartissant les enfants dans trois écoles à proximité des Tamaris (dans le quartier de La Devéze) afin de ne pas perturber l'organisation mise en place à la rentrée de septembre par les parents.

Les classes ne seront pas éclatées. La composition reste inchangée. Les enfants retrouveront dés mardi prochain leurs camarades de classe. Chaque élève reste avec le même enseignant. Cette affectation provisoire durera jusqu'au lundi 6 janvier 2019.

Les élèves seront alors tous réunis sur un seul et même lieu dans une vingtaine de préfabriqués, chauffés et climatisés installés sur un terrain de sport juste à côté de l'école Les Tamaris et proche du collège. Un investissement de 380.000 euros.

Les enfants sont répartis dans les écoles encadrées ci-dessous

Le calendrier des prochains mois déjà établi

La destruction de l'école, fortement endommagée par l'incendie aura lieu de janvier à mars prochain. Une expertise a été réalisée et démontre qu'il n'y a pas d'amiante dans les locaux de l'école Les Tamaris, ce qui va permettre d’accélérer les travaux.

La construction du futur établissement débutera ensuite au printemps. Les enfants devraient pouvoir faire leur rentrée des classes en septembre 2021 (pas avant) s'il n'y a pas de contretemps.

Un investissement de 5 millions d'euros. Mais le maire Robert Ménard espère, comme il l'a rappelé à Christian Poujet, le sous-préfet de Béziers présent de la salle, que l'Etat apportera un soutien financier.