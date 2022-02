Incendie de la voiture d'un professeur : la rectrice de la Gironde dénonce "un acte inadmissible"

Plusieurs véhicules ont été incendiés ces derniers jours dans et aux abords du collège Georges Lapierre de Lormont.

Les tensions restent vives au collège Georges Lapierre de Lormont. Si les élèves ont été accueillis ce lundi, la plupart des cours n'ont pas été assurés. Les enseignants ont à nouveau fait valoir leur droit de retrait comme ils l'avaient fait vendredi au lendemain de l'incendie de la voiture d'un professeur.

"Le fait d'incendier la voiture d'un professeur, c'est totalement inadmissible" - Anne Bisagni-Faure, rectrice de l'académie de la Gironde

Réagissant pour la première fois aux événements qui se sont déroulés jeudi soir lors d'un conseil de classe, Anne Bisagni-Faure, la rectrice de l'académie de la Gironde, a déploré ce lundi un acte "inadmissible". "Bien sûr, on ne laisse pas passer." Les services du rectorat ont accompagné le professeur visé dans son dépôt de plainte à travers "une assistance juridique et une protection fonctionnelle".

"Doublement de l'équipe mobile de sécurité, poste d'assistant d'éducation supplémentaire" - Marie-Christine Hebrare, directrice académique de la Gironde

La rectrice de la Gironde estime que "tout a été mis en œuvre immédiatement pour venir en appui aux équipes pédagogiques et éducatives". La DASEN et son adjoint ont sollicité "l'ensemble des partenaires de la cité éducative, les services municipaux et les services préfectoraux, pour préparer une réunion qui se tiendra juste au retour des congés. Nous ne voulons pas du tout que les personnels se sentent seuls sur des actes de ce type qui sont totalement inadmissibles."

Incendies, incivilités, provocations...

Après l'incendie de la voiture d'un professeur jeudi soir, un autre véhicule a été brûlé durant le weekend aux abords de l'établissement. Plusieurs départs de feu auraient également été signalés dans l'enceinte du collège selon les témoignages de plusieurs enseignants. "Aujourd'hui, au collège Lapierre, il y a ce problème d'insécurité", affirme Mélanie, une professeur de SVT, pour qui les incendies de voitures sont "la goute qui fait déborder le vase".

"Il y a quelques temps, on a retrouvé une balle à blanc dans l'établissement" - Isabelle, professeur de français

"Il y a les incivilités entre les enfants avec des bagarres fréquentes, des incivilités envers les enseignants. On a des AED qui sont poussés, insultés. Des parents qui s'introduisent jusque dans les salles de classe quand ils ne sont pas contents".

Droit de retrait ou jour de grève

Les enseignants ont été reçus en délégation ce lundi soir par le directeur académique adjoint. Parmi leurs revendications, la création de deux postes d'AED qui seraient pérennisés à la rentrée de septembre. Avant un éventuel retour en classe ce mardi, les professeurs réclament également que la journée de lundi soit comptée en droit de retrait et non en jour de grève. Une demande rejetée un peu plus tôt par la DASEN.

"Le droit de retrait est un droit encadré par la loi en cas de danger grave et imminent. Et là, ce lundi, nous ne sommes pas dans ce contexte au sens légal du terme car on a mis en place des moyens qui sécurisent l'établissement", explique Marie-Christine Hebrare, directrice académique de la Gironde. Les enseignants qui n'ont donc pas fait court ce lundi seront considérés "comme grévistes".