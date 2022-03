Trois lycées de Dordogne affichent un taux de réussite de 100% au baccaulauréat

Le ministère de l'Education nationale refuse de parler de classement des lycées, il publie ce mercredi 23 mars mars les indicateurs des lycées. Ces derniers permettent de savoir quels établissements ont leurs meilleurs taux de réussite au bac et ceux qui ont le mieux accompagnés leurs élèves de la seconde à la terminale notamment.

Trois lycées affichent 100% de réussite au bac

En Dordogne, deux lycées en filière générale et un en filière professionnelle affichent un taux de réussite de 100% au bac.

Deux établissement ex-aequo en filière générale

En filière générale, sur les 12 établissements, deux lycées arrivent premier ex-aequo sur le podium du taux de réussite : le lycée privé Saint-Joseph de Périgueux, habitué des premières places pour cet indicateur mais aussi le lycée public Girault de Borneil à Excideuil. Les deux établissements obtiennent 100% de taux de réussite au baccalauréat.

Sur la deuxième marche du podium, un ex-aequo aussi avec 99% de taux de réussite pour le lycée Albert Claveille (générale et technologique) de Périgueux et le lycée Antoine de Saint-Exupéry (général et technologique). Le taux de réussite des lycées en Dordogne est compris entre 95 et 100%

En filière professionnelle

En filière professionnelle, le lycée privé Saint-Joseph de Sarlat arrive premier avec un taux de réussite de 100% pour le baccalauréat. Il est suivi par le lycée privé Saint-Vincent-de-Paul de Périgueux avec 97% de taux de réussite puis par le lycée public Alcide Dusolier de Nontron avec 96% de taux de réussite.

Les élèves d'Antoine de Saint-Exupéry sont les mieux accompagnés

En ce qui concerne l'accompagnement des élèves, pour qu'un élève de seconde arrive jusqu'au bac, d'autres lycées de Dordogne se démarquent. Dans la filière générale, le lycée Antoine de Saint-Exupéry de Terrasson affiche un taux d'accès de 98%, devant le lycée Bertran de Born de Périgueux avec 90% et le lycée Maine de Biran à Bergerac avec un taux de 88%. Ce sont tous des établissements publics.

En filière professionnelle, le lycée Porte d'Aquitaine de Thiviers affiche le meilleur taux d'accompagnement à 88%, suivi par le lycée professionnel de Sainte-Marthe-Saint-Front de Bergerac avec un taux à 87, puis en troisième position du lycée Albert Claveille de Périgueux avec un taux de 85%.