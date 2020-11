"Indigne", "dérisoire", les syndicats enseignants de l'Indre critiquent l'hommage à Samuel Paty

La colère des enseignants montait déjà depuis l'annonce par le ministre de l'Education nationale de finalement faire commencer la rentrée à l'heure habituelle et non à 10 heures, comme il le prévoyait pour permettre aux professeurs de se concerter avant de recevoir les élèves, mais après l'hommage rendu à Samuel Paty ce lundi 2 novembre dans les établissements scolaires, les enseignants sont écœurés. "C'est indigne", dénonce Philippe Auger, professeur de maths et membre de la CGT Educ'action de l'Indre.

Manque de temps et de préparation

"On n'a même pas eu le temps de se préparer pour pouvoir en parler avec les élèves, avoir un débat autour de la laïcité et de la liberté d'expression", regrette Philippe Auger. "Je ne suis pas professeure d'histoire, je n'ai pas forcément les compétences pour répondre à toutes les questions de mes élèves", indique Coralie Raveau, du SNUipp-FSU de l'Indre. Elle s'est sentie "très dépourvue, seule" dans sa classe pour expliquer les événements terroristes des dernières semaines.

L'hommage au professeur d'histoire assassiné s'est déroulé en plusieurs temps : une minute de silence, la lecture de la "Lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès, puis un moment d'échanges avec les élèves. Cette séquence obligatoire pour tous les élèves ne devait durer que 20 minutes, trop peu pour de nombreux syndicats enseignants. "C'est dérisoire", commente, agacée, Coralie Raveau.

Une lettre "pas adaptée"

La lettre de Jean Jaurès, lue à l'ensemble des élèves de France, est, qui plus est, "compliquée à comprendre, même pour des terminales", souligne Coralie Raveau. Elle regrette que ce moment d'hommage n'ait pas été "constructif" alors qu'il aurait dû être "quelque chose qui aurait marqué les élèves", selon elle. "On n'a pas été à la hauteur des événements", conclue Philippe Auger.