Indre : 394 élèves de moins prévus en 2017 et pourtant aucune suppression de poste d'enseignant

La carte de la prochaine rentrée scolaire dans l'Indre se dessine peu à peu. Le directeur départemental des services de l'Education nationale annonce qu'il n'y aura aucun poste supprimé malgré une baisse des effectifs estimée en maternelle et primaire à 394 enfants.

Les estimations ne sont pas bonnes encore cette année pour le nombre d'élèves qui s’inscriront dans le premier degré dans l'Indre en septembre prochain. 394 élèves de moins sont annoncés, l'an dernier il y en avait déjà eu 442. Le département continue de perdre des enfants et selon ces projections, il aurait du perdre 33 postes d'enseignants. Ce qui ne sera absolument pas le cas assure Pierre-François Gachet. Le directeur départemental des services de l'Education nationale assure qu'il n'y aura aucun changement de dotation pour les maternelles et primaires. Il y aura bien des réajustements, des redistributions mais pas de suppression définitive de poste.

Dix classes pourraient être supprimées

Pas de suppression de poste d'enseignant ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fermetures de classes. Sont ainsi annoncées la fermetures de 10 classes : en maternelle à Aigurande , Levroux et Vineuil; en primaire à l'école George Sand d'Argenton-sur-Creuse , à l'école Rollinat de la Châtre , à Cluis , à l'école Sant-Exupéry d'Issoudun ,à Saint-Aout , Villedieu-sur-Indre et sur le RPI des Lubins qui regroupe la Berthenoux, Saint-Christophe-en-Boucherie, Thevet-Saint-Julien et Vicq_Exemplet.

Trois classes seront créées et trois autres provisoires sont maintenues

Les trois nouvelles classes créées sont prévues en maternelle à Buzançais à l'école la Garenne, une classe en primaire au Grand-Poirier à Châteauroux et en maternelle à l'école des Planches de Saint-Maur. Les classes provisoirement ouvertes l'an dernier : à l'école élémentaire Wallon de Déols, à l’école maternelle Lagrange à Issoudun et à l'école primaire de Sainte-Lizaigne seront par ailleurs maintenues, les postes devenant définitifs.

Au total 17 postes seront en fait supprimés dans l'Indre en septembre prochain pour être redistribués. Ils seront compensés par 12 créations de postes notamment en RASED, les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficultés ou pour venir gonfler la brigade des enseignants remplaçants. De quoi rassurer les parents , même si quelques tensions commencent déjà à se cristalliser. A Issoudun le maire André Laignel a envoyé un courrier pour dénoncer la fermeture d'une classe à Saint-Exupéry. A Ardentes ce sont les parents qui commencent à s'inquiéter d'un projet de création d'une école de cycles. Il est en effet projeté de créer une grande école sur les deux sites existants en groupant les CP/CEI/CE2 ensemble et les CM1/CM2. Les parents n'y voient que des inconvénients, notamment au niveau du suivi pédagogique des enfants qui vont se retrouver perdus dans une nouvelle école et pour l'organisation des sorties de classes. Le soir les parents ou les assistantes maternelles devront faire le tour des écoles pour récupérer les enfants.

Concernant le Secondaire, les prévisions sont très bonnes, il n'y a aucune perte d'élèves au collège et le département obtient 53 heures d'enseignements supplémentaires. Aucun projet de fermeture ne menace non plus les collèges dans l'Indre.